Відразу три сонячні електростанції побудують на Одещині

Очільник Одеської облдержадміністрації Максим Степанов та директор енергетичного холдингу KNESS GROUP Сергій Шакалов підписали меморандум про будівництво трьох сонячних електростанцій.

Нові станції генеруватимуть 86 МВт електроенергії, а зараз в Одеській області сукупно віробляється 220 МВт.

У реалізацію проекту буде інвестовано понад $80 мільйонів від українських, американських та європейських інвесторів, - повідомів кореспондент Укрінформу в прес-службі ОДА.

Зазначимо, у Чорнобильській зоні вже в першому півріччі 2017 року може почати роботу перша сонячна електростанція.

"Укргазбанк" почав надавати фізичним особам кредити на купівлю і встановлення "домашніх" сонячних електростанцій, сонячних колекторів та теплових насосів під 0,01% річних.