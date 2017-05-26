CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОчільник Одеської облдержадміністрації Максим Степанов та директор енергетичного холдингу KNESS GROUP Сергій Шакалов підписали меморандум про будівництво трьох сонячних електростанцій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Відразу три сонячні електростанції побудують на Одещині
На Одещині планують масштабний проект
Фото: apple.com
Нові станції генеруватимуть 86 МВт електроенергії, а зараз в Одеській області сукупно віробляється 220 МВт.
У реалізацію проекту буде інвестовано понад $80 мільйонів від українських, американських та європейських інвесторів, - повідомів кореспондент Укрінформу в прес-службі ОДА.
Зазначимо, у Чорнобильській зоні вже в першому півріччі 2017 року може почати роботу перша сонячна електростанція.
"Укргазбанк" почав надавати фізичним особам кредити на купівлю і встановлення "домашніх" сонячних електростанцій, сонячних колекторів та теплових насосів під 0,01% річних.
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