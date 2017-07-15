Відсьогодні проїзд у столичному метро коштуватиме п'ять гривень

З суботи, 15 липня, в Києві підвищується вартість проїзду в метро і наземному громадському транспорті.

Тепер за поїздку в підземці потрібно буде заплатити 5 гривень, а в автобусі, тролейбусі, трамваї та фунікулері - 4 гривні.

У зв'язку зі зміною тарифу і поступовим виведенням жетонів з обороту в метро повернуться до використання старих, блакитних, жетонів. При цьому в касах їх будуть продавати по одному в руки, а автомати на станціях будуть видавати не більше двох у кожній транзакції. Поступово в підземці планують запровадити для разових поїздок квитки з QR-кодом. Пасажири зможуть використовувати жетони, придбані до подорожчання, до 31 липня. Обміняти старі жетони на нові з доплатою можна до 1 вересня, після цього вони стануть недійсними і обмін не буде проводитися. Обміняти жетони можна на 4 станціях: "Майдан Незалежності", "Дорогожичі", "Політехнічний інститут" і "Дарниця" (вестибюль №2). Про це повідомляє "112 Україна".

У наземному транспорті після подорожчання проїзду вводяться нові талони з QR-кодом. Разові квитки старого зразка будуть дійсні до 31 липня. Якщо до цього часу квитки вартістю 3 гривні не будуть використані, їх можна обміняти на нові, зробивши відповідну доплату.

Для обміну старих квитків на нові пасажири можуть звернутися за адресою: вул. Казимира Малевича, 127 (Служба організації збору та обліку виручки КП "Київпастранс"). Обмін жетонів на проїзд у фунікулері буде проводитися в касі їхнього продажу за адресою: вул. Сагайдачного, 3.

Разом з подорожчанням проїзду в столичному наземному транспорті підвищується і сума штрафів для безбілетників з 60 до 80 гривень.

Крім того, вартість проїзду підвищиться і в 26 муніципальних маршрутках "Київпастрансу".

З 15 липня на 1 гривню подорожчає проїзд на таких маршрутах:

№ 150: вул. Милославська - п-т Відрадний;

№ 228 ст. м "Університет" - п-т Свободи;

№ 154 ст. м "Лісова" - село Рибне;

№ 234 ст. м "Петрівка" - вул. А. Навої;

№ 155 ст. м "Петрівка" - п-т Курбаса;

№ 258 ст. м "Лісова" - Півн. Кладовище;

№ 157 ст. м "Петрівка" - вул. Бальзака;

№ 433 вул. Жолудєва - б-р Шевченка;

№ 165 пл. Перемоги - пл. Львівська;

№ 457 вул. Грабовського - ст. м. "Либідська";

№ 166 ст. м "Лук'янівська" - Біличі;

№ 500 вул. Північна - Центральний залізничний вокзал;

№ 181 пл. Шевченка - Центральний залізничний вокзал;

№ 502 п-т Гонгадзе - Контрактова пл.;

№ 182 ст. м "Нивки" - п-т Свободи;

№ 516 ринок "Лісовий" - Червоний Хутір;

№ 183 ст. м "Петрівка" - п-т Свободи;

№ 530 п-т Свободи - вул. Північна;

№ 193 Корчувате - Ленінградська пл.;

№ 537 ст. м "Нивки" - пл. Шевченка;

№ 208 Біличі - пл. Голосіївська;

№ 548 ВДНГ - вул. Метрологічна;

№ 215 вул. Шептицького - вул. Запорожця;

№ 550 вул. Милославська - Кадетський Гай;

№ 220 вул. Тростянецька - вул. Медова.

Нагадаємо, КП "Київський метрополітен" з 15 липня продаватиме жетони по одному-два в одні руки з метою виведення жетонів з обігу.