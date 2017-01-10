Відсьогодні в Австрії заборонено носити паранджу в громадських місцях
Ініціатори заборони називають новий закон "релігійно нейтральним", але заборона стосуватиметься насамперед носіння нікабу та бурки (паранджі), повідомляє портал Wiener Zeitung.
За приховування обличчя за допомогою одягу чи інших предметів у громадських місцях передбачено штраф у розмірі до 150 євро.
Заборона поширюється так само і на пилозахисні маски, балаклави чи клоунські маски.
Винятки передбачено для тих, кому носити захисну маску доводиться через стан здоров’я. Винятком із закону є також носіння захисної маски на виробництві, лікарями на роботі або ж професійними клоунами. Одягати маску можна також під час традиційних святкувань на різдвяного карнавалу.
Нагадаємо, австрійський парламент погодив заборону ще 16 травня. Починаючи від жовтня, на усій території Австрії за порушення ухваленого рішення штрафуватимуть на суму 150 євро.
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