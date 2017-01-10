Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Відсьогодні в Австрії заборонено носити паранджу в громадських місцях

Заборона поширюється так само і на пилозахисні маски, балаклави чи клоунські маски
У неділю, 1 жовтня, в Австрії набув чинності закон, за яким заборонено приховувати обличчя у громадських місцях
Відсьогодні в Австрії заборонено носити паранджу в громадських місцях Фото: rusoch.fr

Ініціатори заборони називають новий закон "релігійно нейтральним", але заборона стосуватиметься насамперед носіння нікабу та бурки (паранджі), повідомляє портал Wiener Zeitung.

За приховування обличчя за допомогою одягу чи інших предметів у громадських місцях передбачено штраф у розмірі до 150 євро.

Заборона поширюється так само і на пилозахисні маски, балаклави чи клоунські маски.

Винятки передбачено для тих, кому носити захисну маску доводиться через стан здоров’я. Винятком із закону є також носіння захисної маски на виробництві, лікарями на роботі або ж професійними клоунами. Одягати маску можна також під час традиційних святкувань на різдвяного карнавалу.

Нагадаємо, австрійський парламент погодив заборону ще 16 травня. Починаючи від жовтня, на усій території Австрії за порушення ухваленого рішення штрафуватимуть на суму 150 євро.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 10 2017 14:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.