Відсьогодні в Росії домашнє насильство - не кримінал

Держдума в третьому читанні ухвалила законопроект, що скасовує кримінальну відповідальність за побої в родині.

"За" проголосували 380 депутатів Держдуми, і тільки 3 - "проти". На підтримку закону на засіданні 27 січня виступили фракції ЛДПР і "Єдиної Росії", в КПРФ заявили, що не схвалять його. Про це повідомляє "Інтерфакс".

Тепер домашні побої будуть вважатися адміністративним порушенням, і тільки у разі повторного притягнення до відповідальності буде загрожувати кримінальним покаранням.

Під "побоями" законодавство передбачає дії, які спричинили фізичний біль, але не призвели до короткочасного розладу здоров'я і втрати працездатності. Йдеться про садна і синці, а легка шкода здоров'ю як і раніше буде каратися за кримінальною статтею.

За словами спікера Держдуми РФ В'ячеслава Володіна, у ході розробки та голосування законопроекту депутати керувалися соціологічними опитуваннями, які показують, що майже 60% суспільства підтримують більш м'яке ставлення до незначних конфліктів у сім'ї без наслідків для здоров'я.

Як повідомляв iPress.ua, у листопаді минулого року Верховна Рада України прийняла в першому читанні за основу урядовий проект закону №5294 "Про запобігання та протидію домашньому насильству". З метою боротьби з домашнім насильством в документі пропонуються впровадження комплексного підходу до боротьби з цим явищем, істотне доповнення існуючих інструментів такої боротьби, введення нових визначень термінів і інші норми, спрямовані на поліпшення захисту постраждалих від домашнього насильства.