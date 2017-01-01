Відсьогодні в Україні вводиться накопичувальна пенсійна система
Накопичувальний пенсійний фонд - цільовий позабюджетний фонд, на який надходять внески застрахованих осіб. Внески знаходяться на накопичувальних пенсійних рахунках та інвестуються з метою отримання доходу на користь застрахованих. Їх активи використовуються для оплати договорів страхування довічних пенсій або одноразових виплат, а в деяких випадках і членам їхніх сімей чи спадкоємцям, повідомляє Українська правда.
Закон визначає, що накопичувальна пенсійна система базується на засадах накопичення в Накопичувальному фонді або у недержавних пенсійних фондах.
Накопичувальна система стосується людей, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та яким на дату запровадження перерахування страхових внесків до Накопичувального фонду виповнилося не більш як 35 років та які сплачують внески, або внески сплачуються за них у накопичувальну систему пенсійного страхування.
Очікується, що до 2022 року відсоток відрахувань до накопичувального фонду повинен скласти близько 7%. При збереженні разом з накопичувальною, ще й солідарної пенсійної системи, деяким людям доведеться відраховувати спочатку на 2%, а пізніше на 7% більше пенсійних виплат.
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