Відсьогодні з Росії курсуватимуть потяги в обхід України
"Робочий рух на ділянці Журавка-Міллерово відкрито. Тож можна сказати, що почалася експлуатація цієї двоколійної електрифікованої залізниці, яка будувалася в обхід сусідньої України... Інтенсифікація руху на гілці буде наростати, відповідні плани реалізуються міністерством транспорту, Російськими залізницями, іншими профільними структурами", - сказало агентству "Интерфакс" поінформоване джерело.
Досі російські потяги прямували в цьому районі дорогою, яку прокладено територією Луганської області і яка кілька разів перетинає російсько-український кордон.
Про плани побудувати нову залізничну гілку, що веде на південь Росії, оминаючи української території, було оголошено 2014 року після погіршення відносин між Москвою і Києвом через анексію Криму Росією й після участі російських військ у війні на Донбасі. Російські військові взялися виконувати роботи за домовленістю з РЗ через рік.
Нагадаємо, у травні в "Укрзалізниці" заявили, що не планують припинення залізничного сполучення з Росією.
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