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Відсотки за банківськими кредитами ростуть швидше, ніж відсотки за депозитами, - НБУ

У листопаді банки нарощували кредитування населення та бізнесу
Протягом листопада 2018 року банки підвищили відсотки за депозитами населення на 0,4 відсоткових пункти — в середньому до 11,4% річних.

Водночас, відсотки за кредитами зросли в середньому на 0,5 відсоткових пунктів - до 33,1% річних, йдеться в повідомленні Нацбанку.

Відсотки за депозитами компаній у банках також зросли на 0,7 відсоткових пункти - до 14,3% річних. Банківські кредити компаніям наразі обійдуться в середньому в 19,8% річних, що на 0,2 відсоткових пункти більше, ніж минулого місяця.

Загалом, у листопаді українські банки збільшили свій кредитний портфель у гривні на 1,2%. Тепер він складає 624,7 мільярда гривень. Водночас, банки залучили у населення 257,7 мільярдів гривень та 8,5 мільярда доларів.

Раніше в Нацбанку повідомляли, що занепокоєні активною видачею валютних кредитів деякими банками.

Нагадаємо, що у червні 2018 року Національний банк України зафіксував приплив депозитів населення до банківської системи.

 

 

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12 12 2018 12:15
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