Відставка Трасс – у Британії визначилися, як обиратимуть нового прем'єр-міністра

На посаду зможуть претендувати не більше трьох кандидатів.

Після заяви Ліз Трасс про відставку з поста прем'єр-міністра Британії керівництво Консервативної партії визначилось, як обиратимуть нового главу уряду.

Про це повідомляє The Telegraph.

Консерватори вирішили, що перед тим, як балотуватися в прем'єри, кандидатам необхідно буде заручитися підтримкою мінімум сотні депутатів Партії. Таким чином, якщо тільки одна людина набере потрібну кількість голосів, то саме вона і стане новим прем'єром.

Варто відзначити, що в Палаті громад британського парламенту у консерваторів 357 мандатів. Таким чином, кандидатів на пост прем'єра може бути максимум три. Після цього оберуть двох кандидатів, які візьмуть участь в онлайн-голосуванні для рядових партійців. Вони і визначать, хто стане новим прем'єр-міністром Великої Британії.

Поки що активно обговорюється питання висунення на пост прем'єра Бориса Джонсона. Він дуже популярний кандидат серед рядових партійців, але той факт, що потрібно 100 голосів парламентаріїв, може знизити шанси Джонсона знову зайняти крісло прем'єра.