Відставка Трасс не вплине на підтримку України Великою Британією – Кулеба
Підтримка Великою Британією України, попри відставку Ліз Трасс із посади прем'єр-міністра, не зміниться, впевнений міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Про це він заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону 20 жовтня, який транслював канал "1+1".
Ведучі запитали, чи не буде "перебоїв" із підтримкою України з боку Великої Британії.
"Перебої у нас можуть бути тільки з електроенергією, і то ми їх теж можемо уникнути, якщо будемо заощадливо до цього ставитися. Перебоїв із підтримкою не буде. Безумовно, це дуже драматична історія і мені як колишньому колегі Ліз... Я знаю її, вона дуже сильний та амбітний лідер, але ми живемо у світі, де відбуваються речі, які ще рік тому були просто неможливими", – сказав глава МЗС України.
Нагадаємо, що напередодні прем'єрка Великої Британії Ліз Трасс оголосила про наміри подати у відставку після 6 тижнів перебування на посаді.
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