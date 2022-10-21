Відставка Трасс не вплине на підтримку України Великою Британією – Кулеба

Глава міністерства закордонних справ впевнений, що перебоїв із допомогою не буде.

Підтримка Великою Британією України, попри відставку Ліз Трасс із посади прем'єр-міністра, не зміниться, впевнений міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Про це він заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону 20 жовтня, який транслював канал "1+1".

Ведучі запитали, чи не буде "перебоїв" із підтримкою України з боку Великої Британії.



"Перебої у нас можуть бути тільки з електроенергією, і то ми їх теж можемо уникнути, якщо будемо заощадливо до цього ставитися. Перебоїв із підтримкою не буде. Безумовно, це дуже драматична історія і мені як колишньому колегі Ліз... Я знаю її, вона дуже сильний та амбітний лідер, але ми живемо у світі, де відбуваються речі, які ще рік тому були просто неможливими", – сказав глава МЗС України.

Нагадаємо, що напередодні прем'єрка Великої Британії Ліз Трасс оголосила про наміри подати у відставку після 6 тижнів перебування на посаді.