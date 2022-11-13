Відступ росії з Херсона розпалює розкол у кремлі - ISW

Залишення обласного центру підірвало довіру до здатності путіна виконати свої військові обіцянки

Вихід російських військ із Херсона розпалює ідеологічний розкол між діячами, які публічно підтримували війну, та президентом росії володимиром путіним. Залишення обласного центру підірвало довіру до здатності путіна виконати свої військові обіцянки.

Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

Так, російський пропагандист олександр дугін відкрито критикував путіна за те, що той не зміг підтримати "російську ідеологію", здавши Херсон.

дугін заявив, що ця "російська ідеологія" визначає відповідальність росії захищати "російські міста", такі як Херсон, Донецьк і Сімферополь, які насправді є українськими.

Пропагандист зазначив, що путін зобов’язаний врятувати свою націю сам, інакше на нього чекає доля "Короля дощів", посилаючись на книгу "Золота гілка" авторства Джеймса Фрейзера. За сюжетом книги короля вбили, тому що він не зміг доставити дощ серед посухи.

дугін також применшив роль радників путіна в неспроможності захистити "русский мир" і зазначив, що командувач російськими військами в Україні генерал армії сергій суровікін не відповідальний за політичне рішення про вихід із Херсона.

Пропагандист зазначив, що путін не може виправити це відхилення від "ідеології" одними публічними виступами. А ще згадав про застосування тактичної ядерної зброї, яку назвав "кінцем", і продовжив зауваження, що запізнілі російські зміни у військовій кампанії не спричинили жодного впливу на зміну перебігу війни.

ISW вказує, що путіну все важче заспокоїти частину електорату через нездатність його військових досягти цілей повалення українського уряду та захоплення всієї України.

Націоналістичні пропагандисти путіна, такі як володимир соловйов, дедалі частіше вимагають від кремля та вищого військового командування повністю "віддатися їхнім цілям" в Україні, а Соловйов навіть закликав до повної мобілізації та звільнення некомпетентних чиновників після виходу росії з Херсона.

"Пряма критика путіна в середовищі пропагандистської спільноти є майже безпрецедентною, і гучна та необдумана атака дугіна на путіна може свідчити про зміни серед російських націоналістичних ідеологів", — зазначили в ISW.