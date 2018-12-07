НБУ: відсутність траншу МВФ несе загрозу фінансуванню бюджетних видатків
Там вважають, що відсутність співпраці з МВФ є основним ризиком для реалізації макроекономічних прогнозів, які в НБУ напередодні погіршили.
Крім цього, замороження співпраці з МВФ через невиконання Україною заявлених у програмі реформ, несе ризики для макроекономічної стабільності.
"Подальше зволікання з реалізацією умов програми співпраці з МВФ зменшує ймовірність отримання фінансування, передбаченого цією програмою, і все більше звужує вікно можливостей у залученні боргових ресурсів на міжнародних ринках капіталу, необхідних для здійснення пікових виплат за державним боргом у 2018-2020 роках. Відтак, недоотримання запланованих надходжень загострює проблеми фінансування бюджетних витрат", - повідомляє прес-служба НБУ.
Крім цього, Національний банк України констатує зростання відпливу капіталу з України та збереження високих темпів трудової міграції українців, які називає одними з ключових ризиків економічній стабільності.
Також в НБУ оголосили про підвищення облікової ставки до 17,5%.
Також в Нацбанку повідомляли, що у разі відсутності траншу МВФ готові запровадити валютні обмеження в Україні.
Нагадаємо, в Нацбанку заявляють, що для забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності в середньостроковій перспективі Україна має отримати ще щонайменше 2 транші Міжнародного валютного фонду у межах чинної програми.
У Міжнародному валютному фонді повідомили, що перегляд програми та, відповідно, отримання траншу макрофінансової допомоги відбудеться після виконання Україною всіх її зобов’язань.
Зрив кредитної програми з МВФ може призвести до посилення валютних обмежень.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що упродовж найближчих п'яти років Україна має направити 33 мільярди доларів на обслуговування зовнішнього боргу.
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