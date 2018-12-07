НБУ: відсутність траншу МВФ несе загрозу фінансуванню бюджетних видатків

Відсутність співпраці з МВФ є основним ризиком для реалізації макроекономічних прогнозів

Національний банк України вбачає ризики щодо здатності держави виконати заплановані у бюджеті видатки через відсутність співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Там вважають, що відсутність співпраці з МВФ є основним ризиком для реалізації макроекономічних прогнозів, які в НБУ напередодні погіршили.

Крім цього, замороження співпраці з МВФ через невиконання Україною заявлених у програмі реформ, несе ризики для макроекономічної стабільності.

"Подальше зволікання з реалізацією умов програми співпраці з МВФ зменшує ймовірність отримання фінансування, передбаченого цією програмою, і все більше звужує вікно можливостей у залученні боргових ресурсів на міжнародних ринках капіталу, необхідних для здійснення пікових виплат за державним боргом у 2018-2020 роках. Відтак, недоотримання запланованих надходжень загострює проблеми фінансування бюджетних витрат", - повідомляє прес-служба НБУ.

Крім цього, Національний банк України констатує зростання відпливу капіталу з України та збереження високих темпів трудової міграції українців, які називає одними з ключових ризиків економічній стабільності.

Також в НБУ оголосили про підвищення облікової ставки до 17,5%.

Також в Нацбанку повідомляли, що у разі відсутності траншу МВФ готові запровадити валютні обмеження в Україні.

Нагадаємо, в Нацбанку заявляють, що для забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності в середньостроковій перспективі Україна має отримати ще щонайменше 2 транші Міжнародного валютного фонду у межах чинної програми.

У Міжнародному валютному фонді повідомили, що перегляд програми та, відповідно, отримання траншу макрофінансової допомоги відбудеться після виконання Україною всіх її зобов’язань.

Зрив кредитної програми з МВФ може призвести до посилення валютних обмежень.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що упродовж найближчих п'яти років Україна має направити 33 мільярди доларів на обслуговування зовнішнього боргу.