Відсидівши два роки колонії за репост, росіянин з родиною переїхав до України

Приводом для кримінального переслідування росіянина став репост на його сторінці "ВКонтакте" матеріалу "Крим – це Україна"

Інженер-механік Андрій Бубєєв, засуджений в Росії за репост "ВКонтакте" статті про анексію Криму, після виходу на свободу виїхав з РФ разом з дружиною і сином до України.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Його засудили у травні 2016 року до 2 років і 3 місяців колонії-поселення за звинуваченням у "публічних закликах до здійснення екстремізму та діяльності, спрямованої на порушення територіальної цілісності Росії".

Приводом для кримінального переслідування Бубєєва став репост на його сторінці "ВКонтакте" матеріалу "Крим – це Україна" публіциста Бориса Стомахіна.

Бубєєв провів в російській колонії-поселенні більше двох років, його звільнили 23 серпня. Він розповів, що адміністрація колонії ставилася до нього, як до ворога, "бандерівця".

За його словами, в РФ йому загрожували нові переслідування. Виїхавши з РФ, він уникнув нагляду, – по суті, домашнього арешту, порушення якого загрожувало новим терміном.

"Щасливий збіг обставин, виявилося, що я громадянин України. Народився я в Твері, але мій батько військовий льотчик, і його останнє місце служби було в Харківській області. На момент розпаду Радянського Союзу ми жили там. А за українським законодавством, у тих, хто жив на момент розпаду Союзу там, автоматом є українське громадянство. Я про це навіть не думав тоді, але коли потрапив під каток системи, то зрозумів, що однозначно треба їхати з країни. Розглядалися будь-які варіанти, аби виїхати. Настя (дружина Бубєєва, – ред.) зробила запит в консульство у Москві, і підтвердилося, що у мене українське громадянство. По суті це було втечею, але за документами все офіційно", – розповів Андрій Бубєєв.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко надав громадянство України 405 іноземним громадянам та особам без громадянства, зокрема 55 росіянам і 54 сирійцям, а також припинив українське громадянство 1 567 осіб у 1-му півріччі (в січні-червні) 2017 року.