Відсидівши два роки колонії за репост, росіянин з родиною переїхав до України
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Його засудили у травні 2016 року до 2 років і 3 місяців колонії-поселення за звинуваченням у "публічних закликах до здійснення екстремізму та діяльності, спрямованої на порушення територіальної цілісності Росії".
Приводом для кримінального переслідування Бубєєва став репост на його сторінці "ВКонтакте" матеріалу "Крим – це Україна" публіциста Бориса Стомахіна.
Бубєєв провів в російській колонії-поселенні більше двох років, його звільнили 23 серпня. Він розповів, що адміністрація колонії ставилася до нього, як до ворога, "бандерівця".
За його словами, в РФ йому загрожували нові переслідування. Виїхавши з РФ, він уникнув нагляду, – по суті, домашнього арешту, порушення якого загрожувало новим терміном.
"Щасливий збіг обставин, виявилося, що я громадянин України. Народився я в Твері, але мій батько військовий льотчик, і його останнє місце служби було в Харківській області. На момент розпаду Радянського Союзу ми жили там. А за українським законодавством, у тих, хто жив на момент розпаду Союзу там, автоматом є українське громадянство. Я про це навіть не думав тоді, але коли потрапив під каток системи, то зрозумів, що однозначно треба їхати з країни. Розглядалися будь-які варіанти, аби виїхати. Настя (дружина Бубєєва, – ред.) зробила запит в консульство у Москві, і підтвердилося, що у мене українське громадянство. По суті це було втечею, але за документами все офіційно", – розповів Андрій Бубєєв.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко надав громадянство України 405 іноземним громадянам та особам без громадянства, зокрема 55 росіянам і 54 сирійцям, а також припинив українське громадянство 1 567 осіб у 1-му півріччі (в січні-червні) 2017 року.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО "Гори сміття і пляшки з-під алкоголю": студенти розгромили парк КПІ у Києві, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО СБУ спіймала інформатора "ДНР", який "приїхав у гості до родичів", - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа