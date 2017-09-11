Відтепер голів місцевих держадміністрацій призначатиме Президент

Верховна Рада ухвалила в цілому закон № 7126 про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби. "За" проголосували 234 народних депутата.

Законопроект скасовує конкурси на посади голів місцевих держадміністрацій. Їх буде призначати президент за поданням Кабміну.

Окрім того, після набрання чинності документом голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та заступники втратять статус держслужбовців. Про це повідомляє "112 Україна".

В ході обговорення голова Радикальної партії висловився проти надання права таким посадовцям бути членами партій і займатися політичною діяльністю і його ініціатива усно була погоджена, однак чи внесли таку поправку з голосу наразі незрозуміло.

Разом з тим, представники "Самопомочі" і "Батьківщини" виступили проти скасування конкурсного відбору на посади голів місцевих держадміністрацій.

Нагадаємо, Верховна Рада на своєму засіданні у вівторок прийняла в першому читанні проект Виборчого кодексу авторства Андрія Парубія, Олександра Черненка та Леоніда Ємця (законопроект №3112-1).

Кодекс об'єднає в собі положення п'яти законів: про вибори президента, про вибори народних депутатів, про місцеві вибори, про Центрвиборчком і про державний реєстр виборців.