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Відтепер при підписанні декларації з лікарем не треба вказувати місце своєї реєстрації

МОЗ змінило форму підписання декларації між пацієнтом та лікарем
Відтепер пацієнту, який іде підписувати декларацію з лікарем, уже не треба вказувати свою адресу реєстрації, адже вибрати лікаря ви можете незалежно від місця прописки.
Відтепер при підписанні декларації з лікарем не треба вказувати місце своєї реєстрації Фото: з вільних джерел

Міністерство охорони здоров'я змінило форму підписання декларації між пацієнтом та лікарем первинної медичної допомоги (сімейним лікарем, педіатром чи терапевтом) наказаом №1023, інформує Інтерфакс-Україна.

Лікар або реєстратор уже не має копіювати документи пацієнта та їх зберігати.

Пацієнт під час підписання декларації показує документ, що посвідчує особу, і ідентифікаційний код.

Декларації, підписані до початку кампанії "Лікар для кожної сім'ї", діють до 1 січня 2020 року.

Підписані пізніше не мають терміну дії.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило для громадського обговорення проект Закону "Про систему громадського здоров'я". Зауваження та пропозиції приймаються в письмовому або електронному вигляді упродовж місяця.

Як відомо, 2 квітня в Україні з підписання декларацій із лікарями почався перший етап медичної реформи, вже 1 липня державне фінансування  в лікарні за новими принципами.

 

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12 07 2018 13:22
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