Відтепер при підписанні декларації з лікарем не треба вказувати місце своєї реєстрації МОЗ змінило форму підписання декларації між пацієнтом та лікарем

Відтепер пацієнту, який іде підписувати декларацію з лікарем, уже не треба вказувати свою адресу реєстрації, адже вибрати лікаря ви можете незалежно від місця прописки.

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Міністерство охорони здоров'я змінило форму підписання декларації між пацієнтом та лікарем первинної медичної допомоги (сімейним лікарем, педіатром чи терапевтом) наказаом №1023, інформує Інтерфакс-Україна. Лікар або реєстратор уже не має копіювати документи пацієнта та їх зберігати. Пацієнт під час підписання декларації показує документ, що посвідчує особу, і ідентифікаційний код. Декларації, підписані до початку кампанії "Лікар для кожної сім'ї", діють до 1 січня 2020 року. Підписані пізніше не мають терміну дії. Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило для громадського обговорення проект Закону "Про систему громадського здоров'я". Зауваження та пропозиції приймаються в письмовому або електронному вигляді упродовж місяця. Як відомо, 2 квітня в Україні з підписання декларацій із лікарями почався перший етап медичної реформи, вже 1 липня державне фінансування в лікарні за новими принципами.

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