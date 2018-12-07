Відтепер при підписанні декларації з лікарем не треба вказувати місце своєї реєстрації
Міністерство охорони здоров'я змінило форму підписання декларації між пацієнтом та лікарем первинної медичної допомоги (сімейним лікарем, педіатром чи терапевтом) наказаом №1023, інформує Інтерфакс-Україна.
Лікар або реєстратор уже не має копіювати документи пацієнта та їх зберігати.
Пацієнт під час підписання декларації показує документ, що посвідчує особу, і ідентифікаційний код.
Декларації, підписані до початку кампанії "Лікар для кожної сім'ї", діють до 1 січня 2020 року.
Підписані пізніше не мають терміну дії.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило для громадського обговорення проект Закону "Про систему громадського здоров'я". Зауваження та пропозиції приймаються в письмовому або електронному вигляді упродовж місяця.
Як відомо, 2 квітня в Україні з підписання декларацій із лікарями почався перший етап медичної реформи, вже 1 липня державне фінансування в лікарні за новими принципами.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії
- Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні" "Мабуть, в мене був певний рівень соціопатії. Коли потрапляв в компанію, де не було людей, пов’язаних з війною, я швидко звідти йшов. Мене дратувало категорично різне бачення світу, інша система цінностей в людей