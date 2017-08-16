Відтепер субсидію можна отримати без "прописки"
Безповоротна допомога Уряду у сплаті житлово-комунальних послуг - субсидія - оформлюється виключно на зареєстрованих у житловому приміщенні людей. Однак, Уряд пішов назустріч і тим людям, які не мають офіційної реєстрації, але сплачують комунальні послуги, - повідомляє Teplo.gov.ua.
Якщо людина не змогла оформити субсидію через відсутність прописки в даному помешканні, але там проживає і сплачує рахунки за тепло, газ, світло й воду, держава забезпечила їй можливість скористатися безповоротною допомогою на підставі договору оренди житла. Рішенням Уряду не визначено жорстких вимог до такого документу: договір не потрібно завіряти нотаріально, достатньо лише двох підписів - власника житла та орендаря.
Такий документ є офіційним підтвердженням права людини на субсидію і повинен братися до уваги місцевими органами соціального захисту населення на користь сім’ї.
Як повідомляв iPress.ua, для отримання субсидій необхідно розрахуватися з боргами або укласти договір реструктуризації до 15 серпня.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа