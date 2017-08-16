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Відтепер субсидію можна отримати без "прописки"

Уряд пішов назустріч людям, які не мають офіційної реєстрації, але сплачують комунальні послуги
Громадяни України, які не змогли оформити субсидію через відсутність так званої офіційної "прописки", мають можливість повторно звернутися до органів соціального захисту на підставі договору оренди житла, оформленого у довільній формі.
Відтепер субсидію можна отримати без "прописки" Фото: УНІАН

Безповоротна допомога Уряду у сплаті житлово-комунальних послуг -  субсидія - оформлюється виключно на зареєстрованих у житловому приміщенні людей. Однак, Уряд пішов назустріч і тим людям, які не мають офіційної реєстрації, але сплачують комунальні послуги, - повідомляє Teplo.gov.ua.

Якщо людина не змогла оформити субсидію через відсутність прописки в даному помешканні, але там проживає і сплачує рахунки за тепло, газ, світло й воду, держава забезпечила їй можливість скористатися безповоротною допомогою на підставі договору оренди житла. Рішенням Уряду не визначено жорстких вимог до такого документу: договір не потрібно завіряти нотаріально, достатньо лише двох підписів - власника житла та орендаря.

Такий документ є офіційним підтвердженням права людини на субсидію і повинен братися до уваги місцевими органами соціального захисту населення на користь сім’ї.

Як повідомляв iPress.uaдля отримання субсидій необхідно розрахуватися з боргами або укласти договір реструктуризації до 15 серпня.

 
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16 08 2017 15:56
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