Відучора антирейдерські аграрні штаби запрацювали в усіх регіонах України, - Помазанов

Антирейдерські ініціативи Мін’юсту за півтора року продемонстрували на практиці свою ефективність і стали кісткою в горлі для тих, хто звик робити "бізнес" на захопленні чужого майна. З такою заявою виступив Народний депутат України від "Народного фронту" Андрій Помазанов.

"Міністерством юстиції та Урядом за підтримки Парламенту послідовно вживаються заходи, направлені на знищення такого явища, як рейдерство у нашій державі. Фактично в країні оголошена війна спробам захопити бізнес чи майно, зокрема землю", - написав депутат на своїй сторінці у Facebook.

Він нагадав, що на початку 2016 року було створено Комісію з розгляду скарг на дії державних реєстраторів при Мін’юсті, яка має повноваження відмінити рейдерські рішення недобросовісних реєстраторів за скаргами справжніх власників майна.

Тільки за останній місяць роботи комісія задовольнила 33 скарги на незаконні дії реєстраторів. 13 з них стосуються скарг щодо земель, 16 – нерухомого майна, 4 – юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Анульовано доступ до Держреєстру речових прав на нерухоме майно для 1 реєстратора, ще 12-тьом заблоковано доступ на строк від 3 до 6 місяців.

"Загалом комісія задовольнила скарги і скасувала незаконні дії реєстраторів щодо 930 земельних ділянок загальною площею 1298 гектарів", - додав він.

На переконання Андрія Помазанова, не слід забувати, що за ініціативою Мін’юсту та небайдужих до питання боротьби із рейдерством депутатів восени 2016 року було прийнято комплексний антирейдерський закон. Він перекрив більшість рейдерських схем та встановив відповідальність у вигляді 10 років ув’язнення для всіх учасників незаконного захоплення чужого майна: рейдерів, реєстраторів, вигодонабувачів тощо.

За словами народного депутата, ще однією вкрай важливою для всіх українських аграріїв подією стало одноголосне підтримання Урядом ініціативи Міністра юстиції Павла Петренка щодо створення в регіонах оперативних штабів, покликаних боротися зі спробами рейдерських захоплень земель та зібраного врожаю. До складу цих штабів, які діють на базі обласних державних адміністрацій, входять представники територіальних підрозділів Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Держгеокадастру, представники аграрних асоціацій, профільних громадських об’єднань.

"Відучора, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів, антирейдерські аграрні штаби запрацювали в усіх регіонах нашої держави. Я, як народний депутат, якому небайдужі питання захисту права власності наших громадян, буду особисто контролювати роботу цих штабів", - зауважив депутат.

Він також звернув увагу на те, що у межах боротьби з аграрним рейдерством при центрах безоплатної правової допомоги Міністерства юстиції сформовані мобільні групи, які їздять по селах і надають юридичну допомогу людям на місцях.

"І це тільки сухі факти про роботу того міністерства, посадовців якого дрібні брехунці називають нібито корумпованими", - заявив Андрій Помазанов.

Він також зазначив: такого роду гучні звинувачення не мають під собою жодного підґрунтя і єдиною їх метою є отримання дешевих політичних дивідендів.

Нагадаємо, що раніше Одеська обласна державна адміністрація створила комісію, яка буде протидіяти спробам незаконного захоплення врожаю.