Відвідувача львівського бару побили через скаргу на російську музику

На чоловіка напали декілька осіб, частина яких були туристами з Києва

У Львові поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття відвідувачів бару "Бідон", які поскаржилися на російську мову.

Про сам інцидент в барі повідомив житель Львова Радко Мокрик. За його словами, в закладі грала російська поп-музика. Після того, як він двічі поскаржився на це персоналу і зібрався йти, на нього накинулася компанія інших відвідувачів. Частина з них, як з'ясували згодом в поліції, були туристами з Києва, передає ZAXID.NET.

За словами прес-секретаря регіональної поліції Світлани Добровольської, у цій справі призначено експертизу, яка повинна визначити нанесені в результаті побиття ушкодження.

Нагадаємо, що вночі 9 квітня після конфлікту, який стався в приміщенні львівського ресторану "Старгород", помер 31-річний мешканець міста Червонограда.