CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Львові поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття відвідувачів бару "Бідон", які поскаржилися на російську мову.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Відвідувача львівського бару побили через скаргу на російську музику
На чоловіка напали декілька осіб, частина яких були туристами з Києва
фото: obozrevatel.com
Про сам інцидент в барі повідомив житель Львова Радко Мокрик. За його словами, в закладі грала російська поп-музика. Після того, як він двічі поскаржився на це персоналу і зібрався йти, на нього накинулася компанія інших відвідувачів. Частина з них, як з'ясували згодом в поліції, були туристами з Києва, передає ZAXID.NET.
За словами прес-секретаря регіональної поліції Світлани Добровольської, у цій справі призначено експертизу, яка повинна визначити нанесені в результаті побиття ушкодження.
Нагадаємо, що вночі 9 квітня після конфлікту, який стався в приміщенні львівського ресторану "Старгород", помер 31-річний мешканець міста Червонограда.
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10 04 2018 15:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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