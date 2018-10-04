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Відвідувача львівського бару побили через скаргу на російську музику

На чоловіка напали декілька осіб, частина яких були туристами з Києва
У Львові поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття відвідувачів бару "Бідон", які поскаржилися на російську мову.
Відвідувача львівського бару побили через скаргу на російську музику фото: obozrevatel.com

Про сам інцидент в барі повідомив житель Львова Радко Мокрик. За його словами, в закладі грала російська поп-музика. Після того, як він двічі поскаржився на це персоналу і зібрався йти, на нього накинулася компанія інших відвідувачів. Частина з них, як з'ясували згодом в поліції, були туристами з Києва, передає ZAXID.NET.

За словами прес-секретаря регіональної поліції Світлани Добровольської, у цій справі призначено експертизу, яка повинна визначити нанесені в результаті побиття ушкодження.

Нагадаємо, що вночі 9 квітня після конфлікту, який стався в приміщенні львівського ресторану "Старгород", помер 31-річний мешканець міста Червонограда.

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10 04 2018 15:56
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