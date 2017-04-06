Відвідувачу музею в Амстердамі дозволили переночувати перед картиною Рембрандта, – ФОТО, ВІДЕО
Керівництво виставки подарувало йому таку можливість за те, що він став десятимільйонним відвідувачем, повідомляє NOS.
Чоловік зізнався, що змінив своє ставлення до Рембрандта, якого раніше не дуже любив.
"Це враження, яке назавжди залишиться зі мною", – повідомив голландець.
Крім того, він пройшовся музеєм та зробив кілька селфі з картинами.
Фото: nos.nl
За словами Каспера, він залишився наодинці з картиною, а також пляшкою вина та вечерею, яку приготували в ресторані, що належить музею.
Він став першим відвідувачем за всю історію, якому випала така можливість.
Як заявив голландець, через хвилювання йому вдалося поспати лише кілька годин.
Фото: nos.nl
Фото: twitter.com/rijksmuseum
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