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Відзавтра стартує перший етап монетизації субсидій

Таке рішення було схвалено урядом за ініціативи Міністерства фінансів
З 1 січня запроваджується перший етап монетизації субсидій на рівні надавачів послуг.
Відзавтра стартує перший етап монетизації субсидій фото: np.pl.ua

Рішення про запровадження в Україні монетизації субсидій з 1 січня 2018 року було схвалено урядом за ініціативи Міністерства фінансів. 

Зокрема, Мінфін  розробив комплексний підхід до реформування системи розрахунків за субсидіями, який складатиметься з трьох етапів: монетизація розрахунків за субсидіями на рівні підприємств-надавачів послуг, підготовка системи до здійснення монетизації субсидій на рівні домогосподарств (створення необхідної інфраструктури, створення єдиного реєстру та бази даних субсидіантів та їх верифікація тощо) та монетизація субсидій на рівні домогосподарств. 

Нагадаємо, Павло Розенко порахував, що в списках на монетизацію субсидій перебуває 1,7 млн українських сімей.

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31 12 2017 13:40
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