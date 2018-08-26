В'єтнам вимагає компенсацію від виробника гербіцидів, які американці розпорошували під час війни

Влада В'єтнаму зажадала компенсації від компанії Monsanto, яка поставляла армії США гербіциди під час В'єтнамської війни

Як повідомляє The Independent, у МЗС країни заявили, що розглядають як прецедент нещодавнє рішення суду в Каліфорнії про компенсацію американцеві Дуейну Джонсону. Той стверджував, що через пестицид Monsanto він захворів на рак.

"Це рішення є прецедентом, який спростовує попередні заяви про те, що гербіциди, зроблені Monsanto та іншими хімічними корпораціями в США, які використовувалися американською армією під час війни, нешкідливі", – заявив представник МЗС В'єтнаму.

Каліфорнійські присяжні присудили Джонсону $289 млн компенсації, погодившись з його твердженням, що пестицид Roundup, який містить гліфосат, став причиною його онкологічного захворювання. Це перше рішення за таким позовом, однак у США їх подано понад п'ять тисяч.

Під час В'єтнамської війни Monsanto поставляла в американську армію синтетичний гербіцид Агент Оранж. Його використовували для знищення рослинності у країні, щоб перешкодити бійцям Північного В'єтнаму ховатися у тропічних лісах і вирощувати їжу. За десять років було розпорошено близько 45 млн літрів цієї речовини. В ній містився токсичний діоксин, який згодом став причиною масових вроджених захворювань у місцевого населення.