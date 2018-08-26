Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В'єтнам вимагає компенсацію від виробника гербіцидів, які американці розпорошували під час війни

Під час В'єтнамської війни компанія Monsanto поставляла в американську армію синтетичний гербіцид Агент Оранж
Влада В'єтнаму зажадала компенсації від компанії Monsanto, яка поставляла армії США гербіциди під час В'єтнамської війни
В Фото: ap.org

Як повідомляє The Independent, у МЗС країни заявили, що розглядають як прецедент нещодавнє рішення суду в Каліфорнії про компенсацію американцеві Дуейну Джонсону. Той стверджував, що через пестицид Monsanto він захворів на рак.

"Це рішення є прецедентом, який спростовує попередні заяви про те, що гербіциди, зроблені Monsanto та іншими хімічними корпораціями в США, які використовувалися американською армією під час війни, нешкідливі", – заявив представник МЗС В'єтнаму.

Каліфорнійські присяжні присудили Джонсону $289 млн компенсації, погодившись з його твердженням, що пестицид Roundup, який містить гліфосат, став причиною його онкологічного захворювання. Це перше рішення за таким позовом, однак у США їх подано понад п'ять тисяч.

Під час В'єтнамської війни Monsanto поставляла в американську армію синтетичний гербіцид Агент Оранж. Його використовували для знищення рослинності у країні, щоб перешкодити бійцям Північного В'єтнаму ховатися у тропічних лісах і вирощувати їжу. За десять років було розпорошено близько 45 млн літрів цієї речовини. В ній містився токсичний діоксин, який згодом став причиною масових вроджених захворювань у місцевого населення.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 08 2018 20:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.