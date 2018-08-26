В'єтнам вимагає компенсацію від виробника гербіцидів, які американці розпорошували під час війни
Як повідомляє The Independent, у МЗС країни заявили, що розглядають як прецедент нещодавнє рішення суду в Каліфорнії про компенсацію американцеві Дуейну Джонсону. Той стверджував, що через пестицид Monsanto він захворів на рак.
"Це рішення є прецедентом, який спростовує попередні заяви про те, що гербіциди, зроблені Monsanto та іншими хімічними корпораціями в США, які використовувалися американською армією під час війни, нешкідливі", – заявив представник МЗС В'єтнаму.
Каліфорнійські присяжні присудили Джонсону $289 млн компенсації, погодившись з його твердженням, що пестицид Roundup, який містить гліфосат, став причиною його онкологічного захворювання. Це перше рішення за таким позовом, однак у США їх подано понад п'ять тисяч.
Під час В'єтнамської війни Monsanto поставляла в американську армію синтетичний гербіцид Агент Оранж. Його використовували для знищення рослинності у країні, щоб перешкодити бійцям Північного В'єтнаму ховатися у тропічних лісах і вирощувати їжу. За десять років було розпорошено близько 45 млн літрів цієї речовини. В ній містився токсичний діоксин, який згодом став причиною масових вроджених захворювань у місцевого населення.
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