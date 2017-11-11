В'єтнамцям вдалося обійти Face ID на iPhone X за допомогою масок

Фахівці з компанії Bkav, що займається питаннями кібербезпеки, продемонстрували спосіб обману технології розпізнавання облич Face ID.

Вони створили маску з роздрукованих двовимірних зображень очей, окремо виконаного з силікону носа і надрукованого на 3D-принтері контуру обличчя з невеликими змінами, йдеться на сайті компанії. Співробітник компанії спробував розблокувати за допомогою такої маски iPhone X, в якому у Face ID було зареєстровано його власне обличчя, і розблокування вдалося з першої спроби.

Face ID використовується для розблокування екрану в нових iPhone X, а також для проведення платежів і входу в різні додатки, наприклад, банківські або сховища паролів. У вересні на презентації iPhone X віце-президент Apple Філ Шиллер стверджував, що компанія спеціально співпрацювала з виробниками масок, щоб навчити технологію Face ID відрізняти маски від справжніх облич.

Нагадаємо, компанія Apple заздалегідь попередила користувачів про можливі проблеми з OLED-екраном нового iPhone X.