Віідбувся запуск залізничного експресу Київ-"Бориспіль"
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
На церемонії запуску були присутні президент Петро Порошенко, прем’єр Володимир Гройсман, міністр інфраструктури Володимир Омелян та керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов.
"У п’ятницю запускаємо залізничний експрес з центру Києва до аеропорту "Бориспіль". Проект реалізували дуже швидко. Від затвердження урядом до запуску першого потяга минуло лише 9 місяців", - заявив прем’єр.
"Тепер можна без проблем прогнозувати час на дорогу до аеропорту – 35 хвилин із залізничного вокзалу до "Борисполя", - додав Гройсман.
Очікується, що регулярне курсування розпочнеться о 13:00.
Квитки вартістю 80 грн можна придбати за готівку у двох касах на Центральному та Південному вокзалах, за безготівковим розрахунком - у чотирьох кіосках самообслуговування, встановлених у конкорсі над чотирнадцятою колією.
У рамках проекту також побудовано дві зали очікування з кондиціонерами, телевізорами, розетками, Wi-Fi та зоною для дітей. Вхід у зазначені зони здійснюється за наявності квитка на експрес.
Нагадаємо, що потяги "Kyiv Boryspil Express" між головним залізничним вокзалом Києва "Київ-Пасажирський" та аеропортом "Бориспіль" курсуватимуть цілодобово.
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