Віідбувся запуск залізничного експресу Київ-"Бориспіль"

На церемонії запуску були присутні президент Петро Порошенко та прем’єр Володимир Гройсман

У п’ятницю відбувся запуск рейкового автобуса, який курсуватиме між київським залізничним вокзалом та аеропортом "Бориспіль".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

На церемонії запуску були присутні президент Петро Порошенко, прем’єр Володимир Гройсман, міністр інфраструктури Володимир Омелян та керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

"У п’ятницю запускаємо залізничний експрес з центру Києва до аеропорту "Бориспіль". Проект реалізували дуже швидко. Від затвердження урядом до запуску першого потяга минуло лише 9 місяців", - заявив прем’єр.

"Тепер можна без проблем прогнозувати час на дорогу до аеропорту – 35 хвилин із залізничного вокзалу до "Борисполя", - додав Гройсман.

Очікується, що регулярне курсування розпочнеться о 13:00.

Квитки вартістю 80 грн можна придбати за готівку у двох касах на Центральному та Південному вокзалах, за безготівковим розрахунком - у чотирьох кіосках самообслуговування, встановлених у конкорсі над чотирнадцятою колією.

У рамках проекту також побудовано дві зали очікування з кондиціонерами, телевізорами, розетками, Wi-Fi та зоною для дітей. Вхід у зазначені зони здійснюється за наявності квитка на експрес.

Нагадаємо, що потяги "Kyiv Boryspil Express" між головним залізничним вокзалом Києва "Київ-Пасажирський" та аеропортом "Бориспіль" курсуватимуть цілодобово.