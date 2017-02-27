Вікторія Сюмар оприлюднила прізвища депутатів, які літають у Москву, - ДОКУМЕНТ
"Прямого авіасполучення з Москвою в Україні немає. На Москву з Києва літають через Мінськ. Тут списки тих, хто за два минулі роки - роки війни з Росією - літали на Мінськ, і в більшості випадків далі на Москву. 59 народних депутатів України", - зазначила вона.
Документ: nfront.org.ua
"Але, думаю, вже відомий Андрій Артеменко, Сергій Льовочкін, Бойко, Мураєв, Оніщенко, Ківалов, Деркач, Рабінович, Тарута та багато інших зовсім не на переговори в мінському форматі літали. Швидше - це "московський формат" псевдоукраїнської політики. Це відповідь Прикордонної служби на мій запит. Робіть висновки", - резюмувала вона.
Нагадаємо, що пряме авіасполучення між Україною та Росією заборонено, однак для однієї людини обидві країни відкривають небо. Це Віктор Медведчук, кум президента Росії Володимира Путіна, який є учасником переговорів зі звільнення заручників, захоплених проросійськими силами на Донбасі.
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