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ВІЛ – головна причина смерті жінок 30-49 років у світі

Серед поширених причин також ішемічна хвороба серця і проблеми з вагітністю та пологами
ВІЛ є головною причиною смерті жінок віком від 30 до 49 років у світі.
ВІЛ – головна причина смерті жінок 30-49 років у світі Фото: gettyimages.com

За інформацією Організації Об'єднаних Націй, у 2016 році майже 242 тис. жінок зазначеної вікової категорії померли через ВІЛ.

Після захворювання на ВІЛ серед головних причин смертності жінок – ішемічна хвороба серця та проблеми з вагітністю й пологами.

Також одними з найпоширеніших хвороб є рак грудей, від якого померла майже 131 тис. жінок, та туберкульоз – 96,4 тис.

Нагадаємо, у світі лише 70% із ВІЛ знають про свій позитивний статус.

Спричинене війною на Донбасі переміщення близько 1,7 млн людей сприяло пришвидшенню поширення вірусу імунодефіциту людини в Україні.

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09 04 2018 22:20
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