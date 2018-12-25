Вілкул і Добкін прокоментували свою присутність у російському санкційному списку

Нардепи з "Оппоблоку" Олександр Вілкул та Михайло Добкін відреагували на внесення до санкційного списку РФ, який було оприлюднено російським урядом 25 грудня.

"Мене це не зачіпає ні політично, ні економічно. У мене там немає, на відміну від президента (Петра Порошенка - ред.) ані бізнесу, ані майна... Немає сумніву, що він (санкційний список - ред.) складався в Україні. На Банковій. З активною участю наших колишніх колег, які були виключені з фракції. У нього додатково внесли всіх членів "Опозиційного блоку", які не погодилися грати за правилами Бойка і Медведчука, які було написано не в нашій країні", - заявив Вілкул у своєму Facebook.

Він додав, що "Оппоблок" визначився з кандидатом в президенти, і це не Бойко.

У свою чергу Добкін заявив: "Внести до списку усіх, хто голосував за виключення Бойка і Льовочкіна з фракції ОБ у Верховній Раді і назвати це захистом інтересів російської держави і громадян РФ? Маразм міцнішає. Ідіть ви на**р зі своїми санкціями! ДБЛИ бл**".

Нагадаємо, що Росія розширила перелік українських компаній та фізичних осіб, на яких наклала санкції. Лідерів і народних депутатів партії "Опозиційний блок" також було включено до переліку осіб, щодо яких постановою уряду РФ від 25 грудня 2018 року №1656 запроваджено спеціальні економічні заходи.

Зокрема, санкції введено стосовно голови партії "Опозиційний блок" Бориса Колеснікова, народного депутата Вадима Новинського, а також Олександра Вілкула, котрий може бути висунутий від партії кандидатом у президенти.

Крім того, санкції запроваджено щодо народного депутата, лідера партії "Наші" Євгена Мураєва.

До оновленого списку санкцій були додані народні депутати із фракцій БПП, "Народний фронт", "Самопоміч", "Батьківщина", зокрема Олександр Абдулін, Руслан Демчак, Микола Княжицький, Георгій Логвинський, Тетяна Острікова, Віктор Пинзеник, Альона Шкрум та інші.