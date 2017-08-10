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Вілкул отримав 141 тисячу компенсації від держави у 2016 році

Попри те, що у декларації Вілкула більше 6,5 млн грн на рахунках в банку, понад 500 тис доларів та 300 тис євро готівкою
Понад 141 тис грн від держави минулого року отримав народний депутат від "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул.
Вілкул отримав 141 тисячу компенсації від держави у 2016 році Фото: facebook.com/slidstvo.info

В родинній скарбниці Вілкула 9 дорогих годинників, численна колекція картин й ікон та антикварних виробів. Не гребує нардеп і охоронцями, яких називає своїми "персональними помічниками", інформує "Слідство.Інфо".

Наприкінці 2016 року стало відомо, що Вілкул задекларував отримання подарунка розміром 25 мільйонів, та отримання доходу розміром понад 52 мільйони гривень. Про це йшлося у змінах до майнового стану, які Вілкул вніс 19 листопада до системи електронних декларацій.

І подарунок і інший дохід Вілкул отримав від своєї дружини Олени.

Нагадаємо, що народного депутата від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула підозрюють у несплаті податків на суму 19,6 млн. грн.

В липні 2017 року Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження про несплату Вілкулом податків в особливо великому розмірі.

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08 10 2017 18:43
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