Вілкул отримав 141 тисячу компенсації від держави у 2016 році
В родинній скарбниці Вілкула 9 дорогих годинників, численна колекція картин й ікон та антикварних виробів. Не гребує нардеп і охоронцями, яких називає своїми "персональними помічниками", інформує "Слідство.Інфо".
Наприкінці 2016 року стало відомо, що Вілкул задекларував отримання подарунка розміром 25 мільйонів, та отримання доходу розміром понад 52 мільйони гривень. Про це йшлося у змінах до майнового стану, які Вілкул вніс 19 листопада до системи електронних декларацій.
І подарунок і інший дохід Вілкул отримав від своєї дружини Олени.
Нагадаємо, що народного депутата від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула підозрюють у несплаті податків на суму 19,6 млн. грн.
В липні 2017 року Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження про несплату Вілкулом податків в особливо великому розмірі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа