Вілкула підозрюють у несплаті податків
Співробітники управління ДФС у Дніпропетровській області провели документальну позапланову невиїзну перевірку Вілкула з питань достовірності, повноти нарахування та сплати до бюджету податку на доходи фізичних осіб та військового збору.
"Перевіркою даних, відображених в електронній декларації за 2015-ий рік встановлено перевищення статків над загальною суммою отриманих особою доходів на сумму 72,9 млн. гривень, що призвело до не сплати до бюджету податків і зборів на сумму 19,6 млн. грн", - написала у Facebook в.о. начальника головного управління ДФС у Дніпропетровській області Оксана Томчук.
Наразі матеріали перевірки направлені до Генеральної прокуратури України для вирішення питання щодо порушення кримінального провадження за фактами ймовірного незаконного збагачення особи та ухилення нею від сплати податків в особливо великих розмірах.
Вілкул у свою чергу назвав піаром таку заяву Томчук.
"Офіційно повідомляю, що будь-які звинувачення мене в несплаті податків є дешевим піаром. Вимагаю видати мені на руки акт перевірки. Зустрінемося в суді", - написав він у Facebook.
Водночас, за словами в.о. ГУ ДФС, "акт було отримано уповноваженим представником під підпис з подальшим наданням заперечень, які були розглянуті в передбачені законом терміни в присутності того ж самого представника".
Нагадаємо, що Вілкул зареєстрував законопроект щодо змін до регламенту, який дозволить нардепам виступати російською мовою.
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