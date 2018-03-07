Вімблдон-2018: три українські тенісистки покинули турнір Сенсаційно припинила виступ Еліна Світоліна

Відразу три представниці України покинули найпрестижніший тенісний турнір Вімблдон, який триває у Лондоні.

Еліна Світоліна

Ще вчора Катерина Бондаренко на старті основної сітки одиночного розряду Вімблдону поступилася Люсі Шафаржовій – 4:6; 4:6, інформує Федерація тенісу України. Також зачохлика ракетку найсильніша українська тенісистка Еліна Світоліна. Вона несподівано програла в першому колі німкені Тетяні Марії – 6:7 (3:7); 6:3; 1:6. Сьогодні ж Катерина Козлова поступилася американці Дженніфер Брейді – 2:6; 7:6 (7:4); 2:6. Нагадаємо, що в друге коло Вімблдону вийшли Сергій Стаховський та Леся Цуренко.

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