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Вімблдон: Світоліна в драматичній грі програє латвійці Остапенко

Вихід в четверте коло став рекордом для Еліни
Українська тенісистка Еліна Світоліна припинила свої виступи на Вімблдонському турнірі.
Вімблдон: Світоліна в драматичній грі програє латвійці Остапенко Еліна Світоліна

У матчі четвертого кола Еліна у двох сетах програла чемпіонці Roland Garros-2017 латвійці Олені Остапенко 4:6, 6:7 (6), інформує Xsport

У першому сеті Світоліна програвала 1:4, проте зуміла повернутися в гру і при рахунку 3:4 мала брейк-поінти на подачі латвійки. Та все ж зрівняти рахунок Еліна не змогла, після чого поступилася ще одним геймом на своїй подачі, а з ним і партію.

У другому сеті українка почала з брейка, але тут же Остапенко повернула програну подачу. Потім Олена взяла ще один гейм на прийомі за рахунку 3:2, але при рахунку 3:5, маючи 4 матчбола на своїй подачі, дозволила українці зробити брейк і залишитися в матчі.

Еліна цим шансом скористалася, спочатку зрівняла рахунок, а потім і вийшла вперед. Але подати на сет Світоліна не змогла, і справа дійшла до тай-брейка. У 13-му геймі сильнішою виявилася Остапенко, яка і здобула перемогу в матчі.


Фото: wimbledon.com

Нагадаємо, що для Еліни Світоліної вихід в четверте коло став рекордом на Вімблдоні. На жаль, представників з України на турнірі більше не залишилося.

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10 07 2017 16:17
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