Вінницький голова запрошує Садового дивитися сміттєвий полігон
"Замість багатьох слів запрошую особисто колегу Андрія Івановича Садового на наш полігон. "Не "партизанськими стежками" відправляти на вихідних туди журналістів його телеканалу, а детально вивчити весь процес - як збирають і вивозять сміття з Вінниці, сортують його на станції на полігоні, побачити свердловини для видобутку полігонного газу, з якого виробляють електрику на блочно-модульній теплоелектростанції", - написав Моргунов у Facebook.
Він зазначив, що Вінниця готова поділитися досвідом вирішення питання утилізації відходів.
"Ми і тоді, і зараз абсолютно відкриті і готові ділитися вінницьким досвідом у будь-яких сферах з усіма містами. Думаю, що і мери інших міст, які мають успішний досвід вирішення "сміттєвого питання", охоче ним поділяться з Вами. Адже насправді нелегальне вивезення побутових відходів з ввіреного Вам громадою міста вже стало проблемою для всієї країни", - написав мер.
Він також додав, що готовий познайомити львівського колегу з представниками німецького інвестора, з якими Вінниця співпрацює з 2008 року.
Нагадаємо, що Комісія з надзвичайних ситуацій Львова в понеділок, 19 червня, повторно попросила Президента Петра Порошенка і Кабінет Міністрів ввести режим надзвичайної екологічної ситуації в місті.
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