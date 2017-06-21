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Вінницький голова запрошує Садового дивитися сміттєвий полігон

Вінниця готова поділитися зі Львовом досвідом вирішення питання утилізації відходів
Мер Вінниці Сергій Моргунов запросив мера Львова Андрія Садового відвідати полігон твердих побутових відходів під Вінницею.
Вінницький голова запрошує Садового дивитися сміттєвий полігон Фото: facebook.com/groups/govarta1

"Замість багатьох слів запрошую особисто колегу Андрія Івановича Садового на наш полігон. "Не "партизанськими стежками" відправляти на вихідних туди журналістів його телеканалу, а детально вивчити весь процес - як збирають і вивозять сміття з Вінниці, сортують його на станції на полігоні, побачити свердловини для видобутку полігонного газу, з якого виробляють електрику на блочно-модульній теплоелектростанції", - написав Моргунов у Facebook.

Він зазначив, що Вінниця готова поділитися досвідом вирішення питання утилізації відходів.

"Ми і тоді, і зараз абсолютно відкриті і готові ділитися вінницьким досвідом у будь-яких сферах з усіма містами. Думаю, що і мери інших міст, які мають успішний досвід вирішення "сміттєвого питання", охоче ним поділяться з Вами. Адже насправді нелегальне вивезення побутових відходів з ввіреного Вам громадою міста вже стало проблемою для всієї країни", - написав мер.

Він також додав, що готовий познайомити львівського колегу з представниками німецького інвестора, з якими Вінниця співпрацює з 2008 року.

Нагадаємо, що Комісія з надзвичайних ситуацій Львова в понеділок, 19 червня, повторно попросила Президента Петра Порошенка і Кабінет Міністрів ввести режим надзвичайної екологічної ситуації в місті.

Відтак, Кабінет міністрів України направив до Львова урядову комісію на чолі з віце-прем'єром Геннадієм Зубком, яка повинна знайти вихід із сміттєвої кризи, в якій опинилося місто.
 
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21 06 2017 09:18
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