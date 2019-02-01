Вірменія призначила нового посла в Україні
З 2011 року Сейранян був послом країни у Чехії, він також відповідав за Словаччину. Перед цим також був консулом у США та Іраку. До цього вірменську амбасаду очолював Андранік Манукян — він керував дипмісією з 2010 року й був відкликаний у вересні 2018-го, інформує "Громадське" з посиланням на Armenpress.
Після революції новий уряд Вірменії змінив низку дипломатів у різних державах. Зокрема, нових послів призначили у США, Великій Британії, Ватикані, Австрії, Нідерландах, Казахстані, Єгипті та інших країнах.
В червні 2018 року Україна також змінила посла у Вірменії. Ним став Петро Литвин, брат колишнього спікера Верховної Ради Володимира Литвина.
Нагадаємо, британський журнал The Economist щорічно складає рейтинг країн, які досягли найбільшого прогресу в демократії. У 2018 році видання визнало цією країною Вірменію.
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