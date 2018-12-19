Вірменія стала країною року за версією The Economist

Британський журнал The Economist щорічно складає рейтинг країн, які досягли найбільшого прогресу в демократії. У 2018 році видання визнало цією країною Вірменію.

До трійки претендентів на звання "країни року" увійшла Малайзія, де виборці на парламентських виборах проголосували за опозицію, відмовившись підтримати партію прем'єр-міністра Тун Разака, оскільки той не зміг пояснити, звідки на його банківському рахунку виявилися 700 мільйонів доларів, інформує The Economist.

Видання також розглядало варіант назвати "країною року" Ефіопію, де до влади прийшов реформатор Абія Ахмед, який звільнив політв'язнів, надав значну свободу ЗМІ і пообіцяв провести конкурентні вибори в 2020 році. Зазначається, що Ефіопія не була обрана, оскільки є сумніви щодо того, чи зможе новий прем'єр-міністр впоратися з проблемою етнічного насильства.

"Автократії рідко помирають, але саме це сталося у Вірменії".

"Протести, що спалахнули після спроби президента Сержа Саргсяна залишитися при владі, досягли своєї мети – Путінський ставленик був вигнаний, ніхто не був убитий, а Росії не дали приводу для втручання", - зазначив журнал.

Редакція видання звертає увагу на те, що територіальний конфлікт між Вірменією і Азербайджаном "може спалахнути в будь-який момент", однак "нація розвивається у неспокійному регіоні".

"Саме тому Вірменія є країною року за нашою версією", - підкреслює The Economist.

Нагадаємо, що хвиля масових протестів у Єревані та інших містах Вірменії почалася після того, як колишній президент країни Серж Саргсян був призначений у парламенті прем'єр-міністром. Протестні акції не припиняються з 13 квітня. Під тиском протестувальників Саргсян 23 квітня подав у відставку.