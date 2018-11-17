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Вірменська апостольська церква не визнає надання Україні автокефалії

"Вірменська апостольська церква є прихильницею канонічності"
Вірменська апостольська церква не визнає надання Україні Томосу про автокефалію.
Вірменська апостольська церква не визнає надання Україні автокефалії Католикос всіх вірмен, верховний патріарх Гарегін II. Фото: http://sau.org.ua

Про це заявив католікос всіх вірмен, верховний патріарх Гарегін II в Новосибірську під час освячення нового храму, пише ТАСС.

"Вірменська апостольська церква є прихильницею канонічності. І в цьому сенсі ніколи не може вітати кроків, які спрямовані на розподіл, розчленування церкви", - сказав Гарегін II.

Нагадаємо, в жовтні Константинопольський патріархат відновив канонічний статус предстоятелів Української автокефальної церкви та Української православної церкви Київського патріархату, а також підтвердив намір в найближчому майбутньому сприяти створенню на території України єдиної автокефальної церкви.

Російська православна церква оголосила про розрив євхаристійного спілкування з Константинополем.

Додамо, що  Сербська церква відмовилася визнавати рішення Константинопольського патріархату щодо України обов'язковим для виконання і вирішив не встановлювати канонічне спілкування з українськими церквами.

 
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17 11 2018 16:55
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