Вірус CopyCat атакував 14 млн смартфонів на Android
Проникаючи в програмне забезпечення мобільного пристрою, вірус обирає будь-які контакти Android та відправляє їм зображення, повідомляє прес-служба американської компанії Check Point Software Technologies, що займається ІТ-безпекою.
Користувач, який відкрив повідомлення, автоматично завантажує додаток з розширенням apk. При цьому власник телефону тривалий час не бачить будь-яких змін в його роботі, а антивірусні програми не можуть впоратися із загрозою.
Розробники CopyCat отримують чималі доходи від реклами в заражених телефонах. Наразі автори шкідливої програми збагатилися на 1,5 млн доларів.
Найбільше від хакерської атаки постраждали жителі Південно-Східної Азії. Відомо, що 280 тис. американців також стали жертвами вірусу CopyCat.
Нагадаємо, 27 червня комп'ютерний вірус-вимагач атакував українські банки, державні та приватні підприємства, медіа, державні відомства.
У кіберполіції заявили, що вірус Ransom: Win32 / Petya поширювався за допомогою бухгалтерського програмного забезпечення M.E.Doc, розробленого в Україні. У Microsoft підтвердили цю версію.
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