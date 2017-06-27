Вірус "Петя": як вберегтися від віруса-вимагача

В Україні відбувається безпрецедентна кібер-атака, яка вже призвела до збоїв в роботі Київенерго, Ощадбанку, "Нової Пошти", "Укртелекому", супермаркетів та інших компаній.

Не працюють онлайн платежі, не відправляються листи та посилання, інші сервіси можуть бути тимчасово недоступними.

Вірус шифрує файли на комп'ютері, а після цього вимагає гроші за їх розшифровку.

Поки не відомий механізм поширення цього конкретного вірусу, але експерти радять прийняти стандартні міри безпеки.

Раніше подібний комп’ютерний вірус WCry (WannaCry і WannaCryptor) атакував близько 200 тисяч пристроїв з операційною системою Windows по всьому світу, серед яких комп'ютери лікарень, державних структур та мобільних операторів.

Дія цього вірусу також полягала в шифруванні файлів на комп'ютері, а розповсюджувачі вимагали від користувачів викуп за відновлення доступу до інформації на свої "Bitcoin" гаманці.

Зазвичай сума "винагороди" сягала 300 доларів США.

Ось поради оперативників кіберполіції, які наводить "Українська правда. Життя", їх застосовували під час атаки вірусу WCry (WannaCry), схоже вони будуть актуальними і зараз:

У першу чергу – потрібно встановлювати останню актуальну версію операційної системи з останніми оновленнями.

Необхідно постійно оновлювати програмне забезпечення, яке використовується повсякдень, лише з офіційних джерел.

Обов’язкова наявність останньої версії антивірусного програмного забезпечення. Користуйтеся надійними антивірусними програмами для захисту своєї системи від вимагацького ПЗ. Не вимикайте функції евристичного аналізу, оскільки вони допомагають програмі виявляти такі зразки криптолокерів, які ще не виявлялись формальними методами.

Налаштуйте дієву систему відновлення, щоб зараження шкідницьким ПЗ не змогло назавжди зруйнувати ваші персональні дані. Найкращий спосіб — створювати дві резервні копії: одну для зберігання у хмарному сховищі (не забувайте користуватися службою, що автоматично здійснює резервне копіювання ваших файлів), а ще одну — для зберігання на фізичному носії (портативний жорсткий диск, флеш-накопичувач, додатковий портативний комп’ютер тощо). По завершенні від’єднуйте ці сховища від вашого комп’ютера. Ваші резервні копії стануть у пригоді також і в тому разі, коли ви випадково видалите критично важливий файл, або станеться збій жорсткого диска.

Спеціалісти уточнюють, що початкова інфекція відбувається через фішингове повідомлення (файл Петя.apx) або оновлення програми M.E.doc. Поширення локальною мережею – через DoblePulsar та EternalBlue, аналогічно методам #WannaCry.