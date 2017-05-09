Вірус Зіка може стати ліками для боротьби з раком мозку
Про це дізналися американські вчені, передає BBC з посиланням на журнал Experimental Medicine.
Доcі вірус Зіка розглядали лише як глобальну загрозу для здоров'я, а не ліки.
Але останні дослідження показують, що вірус може вибірково заразити і вбивати важкодоступні ракові клітини у дорослих мізках.
Ін'єкції Зіка зменшували агресивні пухлини у дорослих мишей, але залишали інші клітини мозку непошкодженими.
Випробування на людях ще не проведені, але експерти вважають, що вірус Зіка потенційно може бути введено в головний мозок одночасно з хірургічним втручанням для видалення небезпечних для життя пухлин.
Вірус Зіка на даний момент випробовують на клітинах людини в лабораторії.
Довідка: Вірус Зіка - це вірус, який поширюється через укуси комарів, який вперше виявлений у макак резус в Уганді 1947 року в рамках роботи мережі моніторингу за лісовою формою жовтої лихоманки. 1952 року вірус виявили в людей в Уганді і Танзанії.
Симптоми захворювання схожі на симптоми інших арбовірусних інфекцій, таких як лихоманка денге: підвищена температура, висипання на шкірі, кон'юнктивіт, біль у м'язах і суглобах, нездужання і головний біль. Симптоми зазвичай слабко виражені і зберігаються протягом 2-7 днів.
У 2015 році було підтверджено, що вірус Зіка може призводити до розвитку мікроенцефалії в немовлят (стан, при якому дитина народжується з патологічно маленькою головою).
Зараз найефективнішим захистом від вірусу Зіка вважається тільки запобігання укусам комарів: для цього рекомендують використовувати репеленти; носити одяг (переважно світлий), що максимально закриває тіло; використовувати москітні сітки; знищувати можливі місця розмноження комарів.
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