Вірус Зіка може стати ліками для боротьби з раком мозку

Доcі вірус Зіка розглядали лише як глобальну загрозу для здоров'я, а не ліки

Шкідливий вірус, який спричиняє руйнівні пошкодження мозку у немовлят, може стати ліками від раку мозку у дорослих

Про це дізналися американські вчені, передає BBC з посиланням на журнал Experimental Medicine.

Доcі вірус Зіка розглядали лише як глобальну загрозу для здоров'я, а не ліки.

Але останні дослідження показують, що вірус може вибірково заразити і вбивати важкодоступні ракові клітини у дорослих мізках.

Ін'єкції Зіка зменшували агресивні пухлини у дорослих мишей, але залишали інші клітини мозку непошкодженими.

Випробування на людях ще не проведені, але експерти вважають, що вірус Зіка потенційно може бути введено в головний мозок одночасно з хірургічним втручанням для видалення небезпечних для життя пухлин.

Вірус Зіка на даний момент випробовують на клітинах людини в лабораторії.

Довідка: Вірус Зіка - це вірус, який поширюється через укуси комарів, який вперше виявлений у макак резус в Уганді 1947 року в рамках роботи мережі моніторингу за лісовою формою жовтої лихоманки. 1952 року вірус виявили в людей в Уганді і Танзанії.

Симптоми захворювання схожі на симптоми інших арбовірусних інфекцій, таких як лихоманка денге: підвищена температура, висипання на шкірі, кон'юнктивіт, біль у м'язах і суглобах, нездужання і головний біль. Симптоми зазвичай слабко виражені і зберігаються протягом 2-7 днів.

У 2015 році було підтверджено, що вірус Зіка може призводити до розвитку мікроенцефалії в немовлят (стан, при якому дитина народжується з патологічно маленькою головою).

Зараз найефективнішим захистом від вірусу Зіка вважається тільки запобігання укусам комарів: для цього рекомендують використовувати репеленти; носити одяг (переважно світлий), що максимально закриває тіло; використовувати москітні сітки; знищувати можливі місця розмноження комарів.