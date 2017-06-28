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Вірусу "Петя" вже заплатили 40 компаній

Розробник "ProZorro" закликає не платити вірусу
Близько 40 компаній вже перерахували 300 доларів у валюті біткойн інтернет-вірусу Petya ("Петя").
Вірусу "Петя" вже заплатили 40 компаній Фото:hromadske.ua

Це можна відслідкувати за біткойн-гаманцем здирників. Перша транзакція була здійснена 27 червня о 12.48, тобто майже відразу після блокування. Остання - 28 червня о 7.03.

Як повідомляють користувачі у соцмережах, ключ для розшифрування даних у відповідь ніхто не надіслав.

Розробник "ProZorro" та засновник ГО "Електронна демократія" Володимир Фльонц на своїй сторінці у Facebook застерігає користувачів платити вірусу.

"Ще раз повторюю, якщо ви підхопили вірус Petya.A/C не намагайтесь заплатити вимагачам, їх e-mail адресу вже заблоковано на рівні провайдеру послуг. Це означає, що ваше підтвердження про оплату ніхто не отримає, а ви не отримаєте ключ для розшифровки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що близько полудня 27 червня на Україну почалася потужна вірусна атака. Її жертвами стали мережі Укренерго, ДТЕК, багатьох банків, ТРК "Люкс", "Нова пошта", мережі АЗС.

Атака почалася практично одночасно, близько 11:30 ранку. Вірус розповсюджується дуже швидко. Проявляється у відмові роботи комп'ютерів на платформі Windows. Перевантажується і зашифровується.

У середу, 28 червня, сайт Кабміну повідомив, що масштабна кібератака на корпоративні мережі і мережі органів влади, яка відбулася 27 червня - зупинена.

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28 06 2017 15:17
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