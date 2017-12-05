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Вірус-вимагач вразив вже 57 тисяч комп'ютерів по всьому світу, серед жертв - і Україна

Вірус шифрує файли на комп'ютері і вимагає викуп у біткоінах за відновлення доступу до інформації.
Комп'ютерний вірус заблокував щонайменше 57 тисяч пристроїв по всьому світу, серед яких комп'ютери лікарень, державних структур, мобільних операторів та інше.
Вірус-вимагач вразив вже 57 тисяч комп Фото: соцмережі

Такі дані до вечора 12 травня навів представник розробника антивіруса Avast Якуб Кроустек.

За його даними, вірус також атакував комп'ютери в Росії, Україні та на Тайвані.

Про конкретних українських компаніях, чиї пристрої зазнали кібернападу, наразі невідомо.

У той же час раніше стало відомо про кібератаки на лікарняні мережі Великобританії. Також постраждала іспанська телекомунікаційна компанія Telefonica, російський Мегафон.

Окрім того, вірус блокував комп'ютери Міністерства внутрішніх справ Росії, Слідчого комітету, однак офіційно відомства не підтверджують цю інформацію.

Кроустек вказує, що попередньо мова йде про вірус WCry (також відомий як WannaCry і WannaCryptor). Він шифрує файли на комп'ютері і вимагає викуп у біткоінах за відновлення доступу до інформації.

В той же час російська Лабораторія Касперського зафіксувала близько 45 тис. Атак програмою-шифрувальником "WannaCry" в 74 країнах по всьому світу; найбільшою мірою зараження піддалася Росія, повідомляє Інтерфакс.

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12 05 2017 22:58
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