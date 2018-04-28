Вірян УПЦ МП агітують писати листи Варфоломію проти автокефалії
Тільки на одну єпархію прийшло 20 тисяч бланків, які мають заповнити протягом вихідних. Вірянам пропонується звернутися до патріарха з проханням "не узаконювати розкол" та висловити протест проти створення Єдиної помісної на основі "розкольницьких угрупувань УПЦ КП та УАПЦ", повідомляє "Укрінформ".
Разом із пропонованою формою прихожанам видають пам'ятку, у якій їх переконують, що надання Томосу УПЦ КП та УАПЦ є порушенням їхніх конституційних прав.
За даними джерел Укрінформу, священики, підкоряючись начальству, такі форми почали заповнювати у Запорізькій єпархії, проте відмовилися заповнювати у Хмельницькій.
Дані опитування Центру Разумкова свідчать, що найбільшою довірою громадян України користувалася Українська православна церква Київського патріархату, якій довіряють 38% українців, тоді як рейтинг довіри УПЦ МП складає 12%.
Нагадаємо, що 22 квітня Святий і Священний Синод Вселенського патріархату прийняв звернення Президента України Петра Порошенка та предстоятелів українських православних церков про надання автокефалії.
19 квітня Верховна Рада схвалила звернення до патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію православної церкви в Україні. Відмовилися підтримати звернення тільки колишні "регіонали" з фракції "Опоблок" та групи "Відродження".
17 квітня Президент Петро Порошенко заявив про намір звернутися до архієпископа Константинополя, вселенського патріарха Варфоломія з закликом видати томос про єдину помісну Православну церкву в Україні.
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