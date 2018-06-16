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Віряни вийшли на Майдан співати псалми проти "КиївПрайду"

Християни з різних церков співали псалми та цитували Біблію на знак протесту проти проведення Маршу рівності
Кілька десятків християн різних конфесій зібралися на Майдані Незалежності в Києві на молитовне стояння проти "КиївПрайду".
Віряни вийшли на Майдан співати псалми проти "КиївПрайду" Фото: hromadske.ua

Про це повідомляє "Громадське".

Як розповів один із організаторів акції, служитель церкви "Скинія" Ярослав Травінський, на Майдан прийшли протестанти з різних церков.

Люди співали псалми та цитували Біблію.

"Сьогодні ми вийшли сюди, щоб показати, що ми протестуємо. І Бог сотворив цей світ, і не може жінка жити з жінкою, чоловік з чоловіком, тому рада церков збирається тут. Ми читаємо Біблію, там такого нема", – розповів Травінський.

Також, за його словами, свій протест учасники акції висловлюють виключно мирно, співаючи псалми.

Водночас у неділю, 17 червня, коли в Києві відбудеться Марш рівності "КиївПрайд", представники "ради церков" жодних заходів не планують.

Травінський додав, стояння триватиме недовго: "поспіваємо трохи і розійдемося".


Фото: hromadske.ua

Нагадаємо, Марш рівності в Києві розпочнеться зранку 17 червня.

З 18:00 16 червня до 17 червня в Києві перекрили рух транспорту на низці вулиць.

Київський метрополітен 17 червня обмежить вхід і вихід на станціях "Театральна", "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту".

Депутати Європейського парламенту підписали лист до влади України із закликом підтримати запланований на 17 червня Марш рівності в Києві.

Безпеку на Марші рівності забезпечуватимуть п'ять тисяч співробітників правоохоронних органів.

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16 06 2018 23:25
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