Visa випустила карту зі сканером відбитка пальця

Visa підготувала банківські карти з вбудованим дактилоскопічним сканером.

Visa вважає, що новий підхід швидко буде домінуючим: "Серед усіх запропонованих способів біометричної ідентифікації розпізнавання відбитків пальців отримало найвищий відгук (50%) як бажаний засіб аутентифікації для підтвердження платежів в магазинах", - повідомляє прес-служба компанії.

Фахівці вважають неможливим обійти такий захист. У зв'язку з цим біометричним системам відведена роль механізму для підтвердження різноманітних фінансових операцій.

Так, розпізнавання за відбитком пальця на поточний момент можна зустріти навіть в дверних смарт-замках і валізах.

"Дактилоскопічним сканерам знаходять застосування там, де дорожать конфіденційністю і зацікавлені у перешкоджанні доступу ззовні. Ця технологія, зобов'язана власною популярністю смартфонам, незабаром охопить і безпосередньо сам банківський "пластик", - зазначають в прес-службі.

Платіжні картки набувають нові можливості. Якщо палець не доклали, то будуть використані звичні методи підтвердження - PIN-код або підпис на чеку. Якщо система ідентифікувала людину вірно, то індикатор на карті загориться зеленим кольором. Малюнок відбитка пальця буде зберігатися в зашифрованому вигляді тільки на банківському "пластику" і ніде більше.

"Це швидко і просто. На перевірку особистості потрібно менше секунди", - резюмував 1-ий віце-президент Visa Марк Нельсен.

Visa запустила пілотний проект свіжої біометричної платіжної картки з подвійним інтерфейсом (чіп і безконтактний метод) разом з "Mountain America Credit Union" і "Bank of Cyprus".

Нагадаємо, що банк-емітент передплачених Bitcoin-карт WaveCrest отримав від процесингової компанії Visa розпорядження негайно закрити всі випущені ним дебетові карти.