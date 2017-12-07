Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Visa заплатить ресторанам за відмову від готівки

Кожній фірмі Visa заплатить по $10 тисяч
Міжнародна платіжна система Visa з серпня почне програму, за якою запропонує невеликому бізнесу гроші на модернізацію платіжного обладнання.
Visa заплатить ресторанам за відмову від готівки Фото: androidheadlines.com

Натомість компанії повинні будуть відмовитися від готівки, пише The Wall Street Journal. У програмі візьме участь понад 50 ресторанів і постачальників продуктів. Кожній фірмі Visa заплатить по $10 тисяч.

Клієнти цих компаній після цього зможуть розплачуватися тільки дебетовими або кредитними картами, а також через системи безконтактних платежів, наприклад, Apple Pay.

Нагадаємо, у березні минулого року вперше в Україні запустили передоплачену цифрову карту, яка встановлюється на телефон взагалі без відвідування відділення.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 07 2017 17:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Засновник Eleks Олексій Скрипник: Я не хочу займати посаду головного айтішника України

Засновник Eleks Олексій Скрипник: Я не хочу займати посаду головного айтішника України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.