БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИМіжнародна платіжна система Visa з серпня почне програму, за якою запропонує невеликому бізнесу гроші на модернізацію платіжного обладнання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Visa заплатить ресторанам за відмову від готівки
Кожній фірмі Visa заплатить по $10 тисяч
Фото: androidheadlines.com
Натомість компанії повинні будуть відмовитися від готівки, пише The Wall Street Journal. У програмі візьме участь понад 50 ресторанів і постачальників продуктів. Кожній фірмі Visa заплатить по $10 тисяч.
Клієнти цих компаній після цього зможуть розплачуватися тільки дебетовими або кредитними картами, а також через системи безконтактних платежів, наприклад, Apple Pay.
Нагадаємо, у березні минулого року вперше в Україні запустили передоплачену цифрову карту, яка встановлюється на телефон взагалі без відвідування відділення.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
12 07 2017 17:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат