Visa заплатить ресторанам за відмову від готівки

Кожній фірмі Visa заплатить по $10 тисяч

Міжнародна платіжна система Visa з серпня почне програму, за якою запропонує невеликому бізнесу гроші на модернізацію платіжного обладнання.

Натомість компанії повинні будуть відмовитися від готівки, пише The Wall Street Journal. У програмі візьме участь понад 50 ресторанів і постачальників продуктів. Кожній фірмі Visa заплатить по $10 тисяч.

Клієнти цих компаній після цього зможуть розплачуватися тільки дебетовими або кредитними картами, а також через системи безконтактних платежів, наприклад, Apple Pay.

Нагадаємо, у березні минулого року вперше в Україні запустили передоплачену цифрову карту, яка встановлюється на телефон взагалі без відвідування відділення.