Вісім членів Ради Трампа з кібербезпеки пішли у відставку Серед причин, що спонукали експертів покинути Раду, – вихід із Паризьких угод по клімату і реакція Трампа на події в Шарлотсвіллі

Відразу вісім членів Ради Білого дому з кібербезпеки пішли у відставку через незгоду з політикою президента США Дональда Трампа з низки питань.

Дональд Трамп. Фото: unilad.co.uk

Про це повідомляє The Verge. Серед причин, що спонукали експертів покинути Раду, називаються зокрема вихід із Паризьких угод по клімату і реакція Трампа на події в Шарлотсвіллі. У заяві про відставку йдеться про те, що дії президента Америки "загрожують безпеці батьківщини, яку ми поклялися захищати". Крім того, тепер уже колишні члени Ради вказали на те, що Дональд Трамп приділяє недостатньо уваги питанням національної безпеки, а також захисту інформаційної Сполучених штатів. Нагадаємо, заступник радника президента США Дональда Трампа Себастьян Горка подав у відставку.

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