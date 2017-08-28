ПОЛІТИКА НОВИНИВідразу вісім членів Ради Білого дому з кібербезпеки пішли у відставку через незгоду з політикою президента США Дональда Трампа з низки питань.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вісім членів Ради Трампа з кібербезпеки пішли у відставку
Серед причин, що спонукали експертів покинути Раду, – вихід із Паризьких угод по клімату і реакція Трампа на події в Шарлотсвіллі
Дональд Трамп. Фото: unilad.co.uk
Про це повідомляє The Verge.
Серед причин, що спонукали експертів покинути Раду, називаються зокрема вихід із Паризьких угод по клімату і реакція Трампа на події в Шарлотсвіллі.
У заяві про відставку йдеться про те, що дії президента Америки "загрожують безпеці батьківщини, яку ми поклялися захищати".
Крім того, тепер уже колишні члени Ради вказали на те, що Дональд Трамп приділяє недостатньо уваги питанням національної безпеки, а також захисту інформаційної Сполучених штатів.
Нагадаємо, заступник радника президента США Дональда Трампа Себастьян Горка подав у відставку.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
28 08 2017 17:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- ВІДЕО CNN оприлюднив відео затримання в Україні шпигунів КНДР, які хотіли вкрасти ракетні технології
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
No articles