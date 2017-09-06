Вісім держав першими відкриють свої кордони для українців
Причиною таких заходів є відмінність у часових поясах. Першими свої кордони для українців відкриють вісім держав-членів Європейського союзу: Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Болгарія, Греція та Кіпр, інформує "Європейська правда".
Наголошується, що в’їзд сюди дозволяється лише за наявності біометричного паспорта після опівночі за київським часом.
Вже о першій годині ночі за Києвом кордони для громадян України своєю чергою відкриє переважна більшість держав-членів ЄС та Шенгену, а саме Австрія, Бельгія, Данія, Іспанія, Італія, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія та Швеція.
Найпізніше ж безвізовий режим серед країн членів ЄС запрацює у Португалії – о другій ночі за Києвом, оскільки вона живе за Лондонським часовим поясом.
А серед держав-членів Шенгену, що перебувають поза межами ЄС, останньою буде Ісландія – о третій ночі.
Після цього у переліку територій, що відкривають безвіз для українців залишиться тільки Гренландія (цей острів є автономною частиною Данії, він не є частиною ані ЄС, ані Шенгену, але скасує візи разом з материковою Данією).
Відтак, у портах Гренландії безвіз запускатиметься від третьої ночі (східне узбережжя) до шостої ранку (військова база Thule на західному узбережжі острова).
Як відомо, 17 травня, в Європарламенті відбулася урочиста церемонія підписання законодавчого акту, яким буде запроваджений безвізовий режим для громадян України.
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