Вісім держав першими відкриють свої кордони для українців

Останньою територію, що відкривають безвіз для українців буде Гренландія

У ніч проти 11 червня, коли країни Євросоюзу офіційно мають скасувати візовий режим для України, українці одразу після опівночі зможуть потрапити не до всіх держав, оскільки все це відбуватимуться у чотири етапи.

Причиною таких заходів є відмінність у часових поясах. Першими свої кордони для українців відкриють вісім держав-членів Європейського союзу: Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Болгарія, Греція та Кіпр, інформує "Європейська правда".

Наголошується, що в’їзд сюди дозволяється лише за наявності біометричного паспорта після опівночі за київським часом.

Вже о першій годині ночі за Києвом кордони для громадян України своєю чергою відкриє переважна більшість держав-членів ЄС та Шенгену, а саме Австрія, Бельгія, Данія, Іспанія, Італія, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія та Швеція.

Найпізніше ж безвізовий режим серед країн членів ЄС запрацює у Португалії – о другій ночі за Києвом, оскільки вона живе за Лондонським часовим поясом.

А серед держав-членів Шенгену, що перебувають поза межами ЄС, останньою буде Ісландія – о третій ночі.

Після цього у переліку територій, що відкривають безвіз для українців залишиться тільки Гренландія (цей острів є автономною частиною Данії, він не є частиною ані ЄС, ані Шенгену, але скасує візи разом з материковою Данією).

Відтак, у портах Гренландії безвіз запускатиметься від третьої ночі (східне узбережжя) до шостої ранку (військова база Thule на західному узбережжі острова).

Як відомо, 17 травня, в Європарламенті відбулася урочиста церемонія підписання законодавчого акту, яким буде запроваджений безвізовий режим для громадян України.