Вісім енергокомпаній України виставили на аукціон
"Фонд державного майна України 24 липня 2017 оголосив про початок проведення аукціонів з підвищенням ціни з продажу пакетів акцій 8 енергокомпаній", - заявили у прес-службі фонду.
Згідно з документом, зокрема, 15 серпня на "Українській біржі" відбудуться торги з продажу 25% акцій ПАТ "Одесаобленерго" (стартова ціна – 631,3 млн грн), 17 серпня - торги на "Київській міжнародній фондовій біржі" з продажу 25% акцій ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" (початкова вартість – 728,2 млн грн), також 17 серпня відбудеться аукціон на "Київській міжнародній фондовій біржі" з продажу 25% акцій ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" (початкова вартість – 490,054 млн грн).
18 серпня відбудеться п'ять аукціонів: з продажу блокпакета ПАТ "Донецькобленерго" (на фондовій біржі "Іннекс", стартова ціна – 143,8 млн грн), ПАТ "Донбасенерго" (на "Українській міжбанківській валютній біржі", початкова ціна – 669,2 млн грн), ПАТ "Сумиобленерго" (на біржі "Перспектива", стартова ціна – 370,2 млн грн), ПАТ "ДТЕК Західенерго" (на фондовій біржі ПФТС, початкова вартість – 347,6 млн грн), ПАТ "Київенерго" (на майданчику фондової біржі ПФТС, стартова ціна – 759,6 млн грн).
Нагадаємо, у лютому тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету встановила, що ПАТ "Київенерго" порушило законодавство про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку передачі електроенергії.
Раніше Антимонопольний комітет України в результаті комплексного дослідження виявив структурні ознаки колективної монополії у складі трьох суб'єктів: "Енергоатома", групи компаній "ДТЕК" та "Укргідроенерго".
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