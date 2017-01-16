Вісім найбагатших мільярдерів мають стільки ж грошей, що й 3,6 мільярдів бідняків

Вісім найбагатших людей мають стільки ж грошей, що і 3,6 мільярдів людей із найбіднішої половини світу.

У благодійній організації Oxfam заявили, що цифри отримали з оновлених даних, а розрив виявився "набагато більшим, ніж очікували".

Серед найбагатших восьми людей - Білл Гейтс, Марк Цукерберг і Воррен Баффет, інформує BBC.

Марк Літтвуд з Інституту з економічних питань зазначив, що Oxfam слід фокусуватися на економічному зростанні, а не на багатих.

Голова відділу досліджень Інституту Адама Сміта Бен Саутвуд вважає, що справа не в багатстві багатих, а в "кількості неблагополучних у світі, яких щороку стає дедалі більше".

Доповідь Oxfam збігається з початком Всесвітнього економічного форуму у Давосі, швейцарському гірськолижному курорті. Щорічний захід приваблює багатьох провідних політичних і бізнес-лідерів світу.

Кеті Райт, керівник Oxfam у зовнішніх справах, заявила, що доповідь допомогла "кинути виклик політичній та економічній еліті".

Вона додала, що в них "немає ілюзій, що Давос - це зібрання для світової еліти, але ми намагаємося це використовувати".

Вісім найбагатших мільярдерів світу:

1. Білл Гейтс (США): співзасновник Microsoft ($75 млрд).

2. Амансіо Ортега (Іспанія): засновник власника Zara Inditex ($67 млрд).

3. Воррен Баффет (США): найбільший акціонер Berkshire Hathaway ($60.8 млрд).

4. Карлос Слім Хелу (Мексика): власник Grupo Карсо ($50 млрд).

5. Джефф Безос (США): засновник і головний виконавчий директор Amazon ($45.2 млрд).

6. Марк Цукерберг (США): співзасновник і генеральний директор Facebook ($44.6 млрд).

7. Ларрі Еллісон (США): співзасновник і головний виконавчий директор Oracle ($43.6 млрд).

8. Майкл Блумберг (США): власник Bloomberg LP ($40 млрд).

Британський економіст Жерар Лайонс вважає, що зосередитися треба не на багатстві, бо воно "не завжди дає повну картину", а на тому, щоб "економічний пиріг був більшим".

Пані Райт сказала, що економічна нерівність сприяє радикалізації політики, і навела приклад обрання Дональда Трампа як президента США і голосування за Brexit.

"Люди злі й хочуть альтернативи. Вони відчувають, що як би важко не працювали, вони не можуть брати участь у зростанні своєї країни", - сказала вона.

У благодійній організації закликають перейти до "людської економіки", а саме - запроваджувати вищі податки для багатих.

Бізнесу слід платити "справедливу частку податків", а компанії мають платити співробітникам "живу" зарплату, яка є вищою за прожитковий мінімум.

Oxfam підготував аналогічні звіти за останні чотири роки.

У 2016 році в найбагатших 62 людей у світі було стільки ж грошей, як у найбіднішої половини населення.

Дехто з восьми найбагатших людей віддавали десятки мільярдів на благодійність.

У 2000 році Білл Гейтс і його дружина Мелінда створили приватний фонд, у якому 44 мільярди доларів.

У 2015 році Марк Цукерберг і його дружина Прісцилла Чан пообіцяли віддати 99% у спеціальний фонд.

Нагадаємо, що колишній генсек ООН Пан Гі Мун закликав G20 боротися з бідністю в світі.