Вісім працівників знімальної групи "Карткового будиночка" звинуватили Спейсі у домаганнях

Актор Кевін Спейсі домагався інших чоловіків на зйомках серіалу "Картковий будиночок".

За словами співрозмовників телеканалу, на зйомках Спейсі регулярно чіпав інших чоловіків (в тому числі в області паху) і робив непристойні коментарі про їхню зовнішність (наприклад, "класна дупа").

Це часто відбувалося відкрито, на очах у всіх, і "все говорили про це", сказав один з членів знімальної групи, - розповіли телеканалу CNN вісім людей, що працювали на майданчику.

Джерела CNN кажуть, що через Спейсі робоча атмосфера на зйомках була "токсичною" для молодих людей, яким доводилося з ним взаємодіяти. Його поведінку вони назвали "хижацькою".

Колишній помічник продюсера серіалу на умовах анонімності розповів, що на зйомках одного з перших сезонів мав заїхати за Спейсі перед зйомками. Під час поїздки актор, який сидів за кермом, спробував засунути руку йому в штани. У той же день Спейсі намагався не дати йому вийти зі свого трейлера і зробив "недоречний контакт".

Коли помічник продюсера сказав, що йому це не подобається, Спейсі "помітно розхвилювався" і поїхав зі зйомок. Як випливає з публікації, Спейсі приставав до цієї людини і раніше; після описаного в статті інциденту домагання з боку актора припинилися.

Інший співробітник знімальної групи заявив, що Спейсі на зйомках усіх шести сезонів регулярно "клав на нього руки дивним чином". Чоловік розповідає, що йому було ніяково просити актора перестати.

"Це найжахливіше в цій ситуації. Я б хотів мати можливість говорити про такі речі і не боятися", — говорить він.

Американський актор Кевін Спейсі, якого звинуватили в сексуальних домаганнях, вирішив пройти лікування.

Нагадаємо, після багатьох років чуток, Кевін Спейсі визнав, що мав стосунки і з жінками, і з чоловіками, але зрештою обрав для себе шлях гея. Він також вибачився перед своїм колегою, актором Ентоні Реппом через інцидент, який за словами Реппа, стався 1986 року. Тоді Реппу було 14 років і він лише починав свою кар'єру.

Ентоні Репп заявив, що, коли йому було 14 років, Спейсі запросив його на вечірку, де намагався звабити, і виглядав при цьому п'яним.

Згодом представники Netflix заявили про закриття серіалу на тлі зізнання Спейсі, який зіграв в "Картковому будиночку" головну роль, в нетрадиційній сексуальній орієнтації. Причиною камінг-ауту стали заяви актора серіалу "Стартрек" Ентоні Реппа, який звинуватив зірку в сексуальних домаганнях в 1986 році, коли йому було 14 років.