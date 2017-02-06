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Вісім зруйнованих міст Донеччини вже не відновити, - Геращенко

Україна виступає за повну демілітаризацію Широкиного та збільшення тут патрулів СММ ОБСЄ, адже в 10 км звідси багатотисячний Маріуполь
В Донецькій області є 8 зруйнованих бойовиками населених пунктів, які вже не підлягають відновленню.
Вісім зруйнованих міст Донеччини вже не відновити, - Геращенко Фото:facebook.com/iryna.gerashchenko

"Європейська делегація (під час візиту до Донеччини – ред.) була вражена наслідками обстрілів Широкиного, яке не підлягає відновленню. І таких населених пунктів, що не підлягають відновленню (а навколо Широкиного ще й велика проблема з замінуванням, у т. ч. узбережжя Азовського моря) лише в Донецькій області - 8. Про це поінформував глава ОВЦА П. Жебрівський", - повідомила у Facebook представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи в Міську Ірина Геращенко.

Фото: FACEBOOK / ІРИНА ГЕРАЩЕНКО

За словами Геращенко, Україна виступає за повну демілітаризацію Широкиного та збільшення тут патрулів СММ ОБСЄ, адже в 10 км звідси багатотисячний Маріуполь.

Вона підкреслила, що тут має цілодобово працювати постійний хаб місії.

Фото: FACEBOOK / ІРИНА ГЕРАЩЕНКО

"Я вірю, що кожен візит на Донбас наших європейських партнерів додає аргументів щодо санкцій проти РФ, яка принесла горе і смерть на цю прекрасну землю", - зауважила Ірина Геращенко.

Нагадаємо, понад 740 шкіл, що розташовані в районах, постраждалих від бойових дій на Донбасі, зруйновані або пошкоджені.

 
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02 06 2017 13:40
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