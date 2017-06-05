Вісьмох поранених у зоні бойових дій на Донбасі доправили в Дніпро
Про це повідомила радниця голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.
Двоє бійців у важкому стані, на апараті штучної вентиляції легенів, спрямовані в обласну клінічну лікарню ім. Мечникова.
Шестеро поранених направлені у військовий госпіталь.
За словами Губи, родичам повідомили про місцеперебування поранених.
Нагадаємо, 40-річний боєць 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, яка після виходу із зони бойових дій на Донбасі базується в Чугуївському районі Харківщини, наклав на себе руки в суботу, 6 квітня.
Російсько-окупаційні війська з початку доби 19 разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських захисників. Троє українських воїнів отримали поранення.
Внаслідок обстрілу з боку бойовиків в смт Зайцеве Донецької області дістав поранення 55-річний місцевий житель.
У селі Красна Поляна Великоновосілківського району Донеччини в покинутому приміщенні колишнього заводу через вибух невідомого предмета постраждали два юнака.
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