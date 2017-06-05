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Вісьмох поранених у зоні бойових дій на Донбасі доправили в Дніпро

Родичам повідомили про місцеперебування поранених
Вісім українських військових, які зазнали поранень в зоні збройного конфлікту на Донбасі, евакуйовано 6 травня в місто Дніпро.
Вісьмох поранених у зоні бойових дій на Донбасі доправили в Дніпро Фото: 1news.zp.ua

Про це повідомила радниця голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

Двоє бійців у важкому стані, на апараті штучної вентиляції легенів, спрямовані в обласну клінічну лікарню ім. Мечникова.

Шестеро поранених направлені у військовий госпіталь.

За словами Губи, родичам повідомили про місцеперебування поранених.

Нагадаємо, 40-річний боєць 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, яка після виходу із зони бойових дій на Донбасі базується в Чугуївському районі Харківщини, наклав на себе руки в суботу, 6 квітня.

Російсько-окупаційні війська з початку доби 19 разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських захисників. Троє українських воїнів отримали поранення.

Внаслідок обстрілу з боку бойовиків в смт Зайцеве Донецької області дістав поранення 55-річний місцевий житель.

У селі Красна Поляна Великоновосілківського району Донеччини в покинутому приміщенні колишнього заводу через вибух невідомого предмета постраждали два юнака.

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06 05 2017 23:50
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