Вісьмох поранених у зоні бойових дій на Донбасі доправили в Дніпро

Вісім українських військових, які зазнали поранень в зоні збройного конфлікту на Донбасі, евакуйовано 6 травня в місто Дніпро.

Про це повідомила радниця голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

Двоє бійців у важкому стані, на апараті штучної вентиляції легенів, спрямовані в обласну клінічну лікарню ім. Мечникова.

Шестеро поранених направлені у військовий госпіталь.

За словами Губи, родичам повідомили про місцеперебування поранених.

Нагадаємо, 40-річний боєць 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, яка після виходу із зони бойових дій на Донбасі базується в Чугуївському районі Харківщини, наклав на себе руки в суботу, 6 квітня.

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