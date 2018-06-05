Вісьмох працівників електростанції в Афганістані викрали невідомі

Сімох індійський інженерів та одного афганця, які працювали на електростанції в афганській провінції Баглан викрали невідомі. Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліції. За даними речника провінції Баглан сімох індійських інженерів та афганця, який працював водієм викрали невідомі під час поїздки на роботу на одну з урядових електростанцій. «Ми розробляємо способи звільнення наших інженерів», — розповів працівник посольства Індії в Кабулі. За його словами 150 тисяч індійських фахівців працює на різних інфраструктурних об'єктах Афганістану. При цьому чиновник не зазначив чи відомі йому викрадачі та чи оголошувався викуп за викрадених.

Сімох індійський інженерів та одного афганця, які працювали на електростанції в афганській провінції Баглан викрали невідомі.

За даними речника провінції Баглан сімох індійських інженерів та афганця, який працював водієм викрали невідомі під час поїздки на роботу на одну з урядових електростанцій, - повідомляє Reuters.

"Ми розробляємо способи звільнення наших інженерів", — розповів працівник посольства Індії в Кабулі. За його словами 150 тисяч індійських фахівців працює на різних інфраструктурних об'єктах Афганістану.

При цьому чиновник не зазначив чи відомі йому викрадачі та чи оголошувався викуп за викрадених.

Раніше повідомляли, що в Афганістані загинули щонайменше семеро, ще одна людина отримала поранення через наїзд на бомбу в провінції Фарьяб.