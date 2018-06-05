CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСімох індійський інженерів та одного афганця, які працювали на електростанції в афганській провінції Баглан викрали невідомі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вісьмох працівників електростанції в Афганістані викрали невідомі
Сімох індійський інженерів та одного афганця, які працювали на електростанції в афганській провінції Баглан викрали невідомі. Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліції. За даними речника провінції Баглан сімох індійських інженерів та афганця, який працював водієм викрали невідомі під час поїздки на роботу на одну з урядових електростанцій. «Ми розробляємо способи звільнення наших інженерів», — розповів працівник посольства Індії в Кабулі. За його словами 150 тисяч індійських фахівців працює на різних інфраструктурних об'єктах Афганістану. При цьому чиновник не зазначив чи відомі йому викрадачі та чи оголошувався викуп за викрадених.
Фото: Reuters
За даними речника провінції Баглан сімох індійських інженерів та афганця, який працював водієм викрали невідомі під час поїздки на роботу на одну з урядових електростанцій, - повідомляє Reuters.
"Ми розробляємо способи звільнення наших інженерів", — розповів працівник посольства Індії в Кабулі. За його словами 150 тисяч індійських фахівців працює на різних інфраструктурних об'єктах Афганістану.
При цьому чиновник не зазначив чи відомі йому викрадачі та чи оголошувався викуп за викрадених.
Раніше повідомляли, що в Афганістані загинули щонайменше семеро, ще одна людина отримала поранення через наїзд на бомбу в провінції Фарьяб.
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